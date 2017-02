DSDS 2017 am 18.2.2017, alle Kandidaten, Michelle Geburtstag

DSDS-Jury-Mitglied Michelle feierte in dieser Woche ihren 45. Geburtstag

Bei DSDS 2017 am 18.2.2017 gäbe es eigentlich etwas zu feiern, außer dem Kandidaten. Michelle hatte Geburtstag in dieser Woche! Wir gratulieren Michelle ganz herzlich zum 45. und wünschen alles Gute!

Das wird aber vermutlich bei DSDS am 18.2.2017 keine Rolle spielen. Bekanntlich sind die Castings ja schon vor längerer Zeit aufgezeichnet worden… So legen wir hier gleich im Anschluss, noch vor den einzelnen DSDS-Kandidaten am 18.2.2017 und den Hinweisen zur DSDS-Wiederholung an diesem Wochenende ein paar Links für alle Michelle-Fans oder Neuigierige, konzentrieren uns sonst aber auf eben die Kandidaten. Die sollen bei DSDS ja auch im Vordergrund stehen, und nicht die Jury.

Michelle macht in der DSDS-Jury einen sehr ordentlichen Job und wirkt ausgesprochen angenehm. Michelle ist zwar oft kritischer, als ihre Jury-Kollegen, dabei jedoch sehr offen, direkt und nie verletzend oder herab würdigend. Das sind die anderen Jury-Mitglieder bei DSDS 2017 auch nicht, aber bei Michelle fällt schon das dezidierte und eigene Urteil auf. Unabhängig davon, was man vielleicht selbst über den jeweiligen Kandidaten denkt, ist das immer bemerkenswert, was Michelle sagt und ihnen mit auf den Weg gibt. So kommt Dieter Bohlen auch immer wieder in die Bredouille, den guten Onkel spielen zu müssen, um nicht am Ausscheiden eines Kandidaten oder einer Kandidatin „Schuld“ zu sein.

Uns gefällt’s gut, was Michelle bei DSDS tut! Die schönsten Fotos von Michelle bisher bei DSDS 2017 findet Ihr im Artikel Michelle bei DSDS 2017 attraktiv und souverän.

Derzeit ist die Schlagersängerin auch auf Konzert-Tour. Wer sich dafür interessiert schaut bitte in den Artikel über die Michelle – Konzerte 2017. Mehr über die Sängerin ganz allgemein findet Ihr im Stichwort Michelle.

Wiederholung DSDS

Die 1. Wiederholung der 11. Show von DSDS 2017 kommt schon am 18.2.2017 noch um 23.35 Uhr, gleich im Anschluss an „Take me out“. Die 2. Wiederholung von DSDS läuft dann am Sonntag, 19.2.2017, diesmal etwas früher als zuletzt, um 15.30 Uhr.

Kandidaten bei DSDS am 18.2.2017

Welche Kandidaten bei DSDS am 18.2.2017 weiter kommen und wer ausscheiden muss, ergänzen wir hier an diese Stelle!

Wie immer ist die Reihenfolge der DSDS-Kandidaten hier im Artikel die, die wir auch in der Sendung erwarten. Manchmal weicht das etwas ab, z.B. bei einem Kandidaten, der früher oder später dran ist. Die Reihenfolge hier kann also nur als Orientierung für die Show dienen. Das Foto zu jedem Kandidaten steht immer unter den jeweiligen Angaben und den Songs.

Natalia Grünwald ist 30 Jahre alt und kommt aus der Slowakei und lebt in Frankreich. Natalia Grünwald singt bei DSDS am 18.2.2017 von Adele den Song „One And Only“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Marco Konegger ist 19 Jahre alt, kommt aus Spittal in Österreich und hat schon Erfahrungen als Schlagersänger und auch schon entsprechende Wettbewerbe gewonnen. Marco Konegger singt deshalb einen selbst komponierten Schlager, nämlich „Geh‘ mit mir tanzen“. Sein Jury-Joker ist Shirin David.

Anita Olokor ist 23 Jahre alt, Model von Beruf und kommt aus Essen. Anita Olokor singt 2 Songs bei DSDS am 18.2.2017. Der erste Song „Feeling Good“ von Nina Simone geht in die Hose. Deshalb singt sie dann noch „Million Dollar Bill“ von Whitney Houston. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Toni Juric und Serhat Cansiz kommen als Duo zu DSDS. Zusammen singen Sie den Song „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars und haben sich für Shirin David als Jury-Joker entschieden. Toni Juric ist 20 Jahre alt, Student und kommt aus Düsseldorf. Serhat Cansiz ist 26 Jahre alt und kommt aus Langenfeld.

Pia-Sophie Remmel singt den Song „Dear Future Husband“ von Meghan Trainor. Sie hat Dieter Bohlen als Jury-Joker ausgewählt. Pia-Sophie Remmel ist 16 Jahre alt, besucht auf dem Gymnasium die 11. Klasse und hat eine eigene Band, die ‚Pia-Sophie‘ heißt und kommt aus Remscheid.

Manuel Banowski singt von Peter Maffay den Song „So bist du“ und sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen. Manuel Banowski ist 27 Jahre alt und kommt aus Hannover.

Shannen Klocke-Abel singt den Song „You´ve Got The Love“ von Florence + The Machine. Auch sie hat sich für Dieter Bohlen als Jurry-Joker entschieden. Shannen Klocke-Abel ist 22 Jahre alt, Studentin und kommt aus Herford.

Maurice Gallego Lorenzo singt von All-4-One den Song „I Swear“. Maurrice hat Shirin David als Jury-Joker genommen. Maurice Gallego Lorenzo ist 21 Jahre alt und kommt aus Gelsenkirchen.

Jasmin Weber kommt aus Oberlungwitz in Sachsen, wo die hübschen Mädchen wachsen und ist 34 Jahre alt. Jasmin Weber singt mal wieder was von Helene Fischer: „Und morgen früh küss ich dich wach“. Dieter Bohlen soll ihr Jury-Joker sein.

Auch Dennis Kranz und Daniel Mischke kommen als Duo „Mitsch“ zu DSDS am 18.2.2017. Sie singen von Wincent Weiss den Song „Musik sein“ und haben Dieter Bohlen als Jury-Joker. Dennis Kranz ist 24 Jahre alt, kommt aus Übach-Palenberg bei Heinsberg und war vor 2 Jahren schon einmal bei DSDS. Es geht eigentlich auch nur um Dennis, denn nur der will zu DSDS. Buddy Daniel Mischke ist 30 Jahre alt und kommt aus Baesweiler und begleitet Dennis auf der Gitarre.

Jose Carlos Pereira De Almeida singt von Justin Bieber den Song „Love Yourself“. Er hat sich für Michelle als Jury-Joker entschieden. Jose Carlos Pereira De Almeida ist 20 Jahre alt und kommt aus Rodange in Luxemburg. Jose Carlos Pereira De Almeida hat noch ein anderes Hobby neben der Musik, nämlich den kampfsport-orientierten Tanz Capoeira aus Brasilien.

Dominik Sommer ist 30 Jahre alt, Straßenmusiker und kommt aus Dortmund. Dominik Sommer singt einen selbst komponierten Song, „Fickbulle“.

Maximilian Schmelz singt von Max Giesinger das Lied „80 Millionen“. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen. Maximilian Schmelz kommt aus Barsinghausen bei Hannover und ist 28 Jahre alt. Vor 9 Jahren war Maximilian schon einmal bei DSDS und schaffte es unter die besten 30 DSDS-Kandidaten.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.