DSDS 2017 am 18.3.2017: Geburtstag Baxxter, Lexer, Ehrlich zurück

DSDS-Recall am 18.3.2017 in der Wüste von Dubai

Ungewöhnliches passiert bei DSDS am 18.3.2017. Alexandra Lexer und Natalie Ehrlich kehren zum DSDS-Recall zurück. Beide Sängerinnen waren in der letzten DSDS-Show ausgeschieden. Doch die DSDS-Jury hat im Nachhinein ihre Entscheidungen revidiert und Alexandra Lexer und Natalie Ehrlich zurück geholt. Das ist eine außerordentliche Entscheidung. Vielleicht gab es einen solchen Fall schon einmal – aber wenn, dann nur ganz selten. Schön in jedem Fall für Alexandra Lexer und Natalie Ehrlich, die nun also wieder darum singen können, bei DSDS 2017 weiter nach vorn zu kommen. Wie weit das reicht, muss man natürlich abwarten. Man kann wohl annehmen, dass sie nun nicht in Sendung DSDS am 18.3.2017 gleich wieder ausscheiden werden. Dann hätte man sich das nämlich ersparen können.

H.P. Baxxter hatte in dieser Woche Geburtstag! Vorgestern wurde er 53 Jahre alt. Da wollen wir ganz herzlich gratulieren. In der Sendung DSDS am 18.3.2017 wird das sicher keine Rollen spielen. Die schon vorhergehenden Geburtstage von Michelle und Dieter Bohlen wurden da auch nicht erwähnt. Der Recall wird ja immer schon Ende des jeweiligen Vorjahres gedreht, insofern ist das verständlich. Wir wollten den Ehrentag von H.P. Baxxter dennoch nicht unerwähnt lassen. So was erfährt man bei uns übrigens immer auch im Popmusik-Magazin.

Bei DSDS am 18.3.2017 gibt es heute wieder 5 neue Kandidaten als „Herausforderer“. 2 Kandidatinnen treten als Duo auf. Aber ein Duo ist wohl noch nie weiter gekommen bei DSDS, oder? Wenn, dann hat es immer nur einer geschafft. Dabei könnte die Schlager-Fraktion weiter aufgewertet werden, es sei denn heute müssen einige aus dieser Gruppe ausscheiden. Das muss wohl auch sein, will DSDS nicht zum Schlager-Wettbewerb mutieren. Die können ja nicht immer alle zusammen einen bekannten Schlager singen lassen…

Die bereits qualifizierten und noch im Wettbewerb befindlichen 23 Recall-Kandidaten treten bei DSDS am 18.3.2017 in 7 Gruppen auf. Herausforderer und die Gruppen stellen wir im folgenden kurz vor, mit Foto und dem Song, den sie jeweils singen. Das DSDS-Set ist diesmal in der Wüste von Dubai aufgebaut…

Wer dann weiter kommt und wer ausscheiden muss, ergänzen wir dann hier an dieser Stelle.

Vor den Kandidaten noch kurz der Hinweis aus die Wiederholungen dieser DSDS-Sendung: Wie gewohnt kommt eine Wiederholung gleich in der Nacht zum Sonntag ab 00.15 Uhr. die 2. Wiederholung dann wieder am Sonntag nachmittags, diesmal ab 15.10 Uhr.

Neue Kandidaten bei DSDS 2017 am 18.3.2017 (Herausforderer)

Ruben Mateo kommt aus Brühl und ist 21 Jahre alt. Ruben Mateo singt den Song „Let Me Love You“ von Mario. Als Jury-Joker hat Ruben Shirin David ausgewählt.

Nadine und Jasmin Abou El Hassan könnten zwar den Namen nach aus der geografischen Ecke des diesjährigen DSDS-Recalls kommen, sind aber tatsächlich aus Mannheim. Die Zwillinge sind 20 Jahre alt und noch Schülerinnen. Nadine und Jasmin Abou El Hassan singen von Jessie J. den Song „Price Tag“.

Chanelle Wyrsch ist auch erst 20 Jahre alt und kommt aus der Schweiz zu DSDS (Hünenberg See). Chanelle Wyrsch gibt an Schlagersängerin von Beruf zu sein. Gefunden haben wir von ihr den Song „Welch ein Wahnsinn Dich zu lieben“ aus dem Herbst des letzen Jahres. Bei DSDS am 18.3.2017 singt Chanelle Wyrsch aber den Dieter-Bohlen-Song „Ich sterb für dich“ von Vanessa Mai. Irgendwie logisch, dass Dieter Bohlen auch ihr Jury-Joker ist.

Armando Sarowny kommt aus Mainz und ist 26 Jahre alt. Bescheidenheit ist für Armando Sarowny ein Fremdwort. Er ist davon überzeugt, einer der Überflieger von DSDS 2017 zu sein. Nun gut… Erst einmal muss ermit dem „When You Believe“ von Whitney Houston ft. Mariah Carey vor der DSDS-Jury bestehen. Sein Jury-Joker dafür ist auch Dieter Bohlen.

Die Gruppen und Songs der Recall-Kandidaten bei DSDS am 18.3.2017

Die 1. Gruppe bei DSDS am 18.3.2017 ist wie in der 1. Recall-Sendung wieder die „Schlager-Gruppe“. Alexandra Lexer, Maria Voskania, Vivien Scarlett Heymann und Sophia Verena Trzarnowski singen gemeinsam das Lied „Sieben Leben für dich“ von Maite Kelly. Wenn die Jury sich uneins ist, soll Dieter Bohlen als Jury-Joker für die Mädels Partei ergreifen.

In der 2. Gruppe am 18.3.2017 müssen sich Duygu Goenel, Viviana Milioti und Lucia Desideria Dragone mit dem Song: „Diamonds“ von Rihanna beweisen. Auch hier soll es Dieter Bohlen als Jury-Joker richten.

Gruppe 3 bei DSDS am 18.3.2017 setzt dagegen auf Michelle als Jury-Joker. Andrea Renzullo, Giuseppe Riggio und Daniel Johnson Burrell singen den Song: „Home“ von Topic ft. Nico Santos aus dem letzen Jahr.

Angelika Helfrich, Monique Simon und Mihaela Cataj sind die 4. Gruppe bei DSDS am 18.3.2017. Die 3 Ladys singen von Katy Perry den Song „I Kissed A Girl“. Wer sonst, als Dieter Bohlen soll das Jury-Joker sein?

Gruppe 5 ist die „Boy-Band“ von DSDS 2017: Christian Tesch, Dominic Fritz, Matthias Bonrath und Alexander Jahnke singen von Echt den -inzwischen- Klassiker „Weinst du“. Auch dafür muss Dieter Bohlen im Zweifel wieder den Hut als Jury-Joker aufsetzen.

Die 6. Gruppe bei DSDS am 18.3.2017 besteht wieder aus 3 stimmgewaltigen Ladys. Chamelle Moser, Natalie Ehrlich und Carolin Bäz-Dölle müssen mit dem Song: „Break Free“ von Ariana Grande feat. Zedd überzeugen und haben sich für H.P. Baxxter als Jury-Joker entschieden.

Die letzte und 7. Gruppe ist wieder etwas Besonderes: Zu den beiden Buddys Alphonso Williams und Noah Schärer gesellt sich diesmal Ivanildo Kembel. Gemeisnam singen sie wieder einen Evergreen, nämlich von Sam Cook den Song „Bring It On Home To Me“. Dieter Bohlen ist wie meist der Jury-Joker.

