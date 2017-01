DSDS 2017 am 25.1.2017: Welche Kandidaten dürfen bei DSDS mitmachen?

Alle Kandidaten und Songs bei DSDS am 25. Januar 2017

Bei DSDS am 25. Januar 2017 gibt es mal wieder Konflikt-Potential. Tolle Talente haben eben manchmal eine nicht so rosige Vergangenheit. Wir wollen und müssen gar nicht in vergangenen DSDS-Staffeln kramen und alte Wunden aufreißen. Gerade bei DSDS 2017 musste ein Kandidat schon eine Goldene CD wieder abgeben, weil er einen dunklen Teil seiner Vergangenheit bei DSDS verschwiegen hat und das erst hinterher heraus kam. Da war man ziemlich angepisst… Sorry, aber das beschreibt es wohl am deutlichsten.

Nun, bei DSDS am 25.1.2017, hat wieder ein Kandidat eine Vergangenheit mit Knast-Erfahrung. Aber der zeigt sich geläutert und verheimlicht seinen Bockmist auch nicht. Wird die Jury hier anders entscheiden und ihm eine Chance geben? Es geht ja irgendwie auch darum, welche Kandidaten bei DSDS mitmachen dürfen und ob jemand, der Scheiß gebaut und dafür gebüßt hat, nicht auch eine neue Chance verdient hat. Und wenn er singen kann, warum dann nicht bei DSDS? Wir werden sehen, wie die „Hausherren“ entscheiden…

Natalie Ehrlich ist 31 Jahre alt und kommt aus Helsa bei Kassel. Natalie singt von Annie Lennox den Song „I Put A Spell On You“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Nadine Meyer ist 23 Jahre alt und kommt aus Berlin. Nadine macht noch eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Bei DSDS am 25.1.2017 singt sie den Schlager „Fehlerfrei“ von Helene Fischer. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Alexandros Liopiaris ist 26 Jahre alt, kommt aus Nürnberg und ist dort Gastwirt. Alexandros singt das Lied „Frauen regier’n die Welt“ von Roger Cicero. Sein Jury-Joker soll Michelle sein.

Napoleon Schwan ist 27 Jahre alt, Schauspieler von Beruf und kommt auch aus Berlin. Napoleon hat nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, sondern sich auch für ein ungewöhnliches Lied bei DSDS entschieden. Er singt von Roy Black „Ganz in Weiß“. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Ivanildo Kembel kommt aus der Niederlande zu DSDS und ist 40 Jahre alt. Ivanildo ist Sänger von Beruf und singt bei DSDS den Song „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Simon Berndt ist 29 Jahre alt, kommt aus Berlin und ist dort Tanzlehrer und Manager in einem Hostel. Simon singt ein Lied der Söhne Mannheims, „Das hat die Welt noch nicht gesehen“. Sein Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

Sandra Grave kommt aus Bad Bramstedt und ist 21 Jahre alt. Sandra ist Heavy Metal – Fan und singt deshalb bei DSDS am 25.1.2017 den Song „Black Diamond“ von KISS. Ihr Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

Marianna Vinks kommt aus Berlin, ist 35 Jahre alt und Musik-Lehrerin. Marianna singt von Marilyn Monroe den Song „I Wanna Be Loved By You“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

„Kerry“ Kurosh Bahrami kommt aus Zürich, ist Frisör von Beruf und 25 Jahre alt. Kerry ist ein Mann, aber das muss nicht so klar sein, denn er liebt die Veränderung… Bei DSDS lässt sich Kerry von Schwester Mandy unterstützen, die an der Stange tanzt. „Kerry“ Kurosh Bahrami singt bei DSDS am 25.1.2017 von Miley Cyrus den Song „We Can’t Stop“. Jury-Joker soll Shirin David sein.

Aleksander Ilic kommt aus Kaprun in Österreich, ist 20 Jahre alt und noch Schüler. Aleksander singt von Enrique Iglesias den Hit „Hero“. Und obwohl Aleksander die Mädels in der DSDS-Jury anflirtet, hat er sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker entschieden.

Ruzhdi Uka kommt aus Rheine, ist 19 Jahre alt und singt bei DSDS am 25.1.2017 ein ungewöhnliches, selbst komponiertes Lied „Ferienhaus“. Damit beschreibt er eigene Erfahrungen, die er schon machen musste… Ruzhdi war nämlich und trotz seines jungen Alters schon länger im Knast. Daraus macht er auch keinen Hehl, zeigt Reue und hat inzwischen z.B. den Schulabschluss nachgeholt. Zu DSDS wollte Ruzhdi eigentlich schon, bevor er ins Gefängnis musste. Nun will er hier neu starten. Aber, Jury-Joker Dieter Bohlen hat bekanntlich keinen Bock mehr auf die Auseinandersetzungen, die sich dann oft mit Presse etc. ergeben… Wird die offene Art von Ruzhdi Uka ihn umstimmen können?

DSDS – Wiederholung

Diese 7. Show von DSDS 2017 wird noch in der Nacht zum Donnerstag ab 01.25 Uhr wiederholt. Die zweite DSDS-Wiederholung kommt am Sonntag, den 29.1.2017 um 13.45 Uhr.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.