DSDS 2017 am 25.2.2017 – Letzte Castings, ab nach Dubai

Bei DSDS am 25.2.2017 geht einiges durcheinander. Heute wird der Wechsel von den Castings zum Recall nach Dubai vollzogen. Dort werden aber auch neue DSDS-Kandidaten gecastet, die den bereits gefundenen Recall-Kandidaten die Plätze streitig machen können. In der nächsten Woche kommt eine „richtige“ Folge aus Dubai. Heute, am 25.2.2017 ist DSDS etwas ungewöhnlich.

Sicher ist wohl, dass bei DSDS am 25.2.2017 erst noch Kandidaten der Castings in Deutschland zu sehen sind und dann anschließend nach Dubai „geschaltet“ wird. Ob da heute aber nur neue Kandidaten zu sehen sind oder auch schon solche, die es in den Recall geschafft hatten? Wir wissen es nicht. Auch, welche Kandidaten es überhaupt in den Recall unter die Top 30 geschafft haben, ist derzeit zumindest noch nicht offiziell bestätigt. Sobald es diese Info von RTL gibt, werden wir dazu einen extra Artikel schreiben.

Vermutlich sehen wir heute bei DSDS am 25.2.2017 also auch, wer bei DSDS 2017 unter den Top 30 ist. Vielleicht ist auch noch einmal eine Auswahl aus den Top 100 zu sehen, die überhaupt einen Recall-Zettel bekommen hatten…

Wiederholung DSDS

Die 1. Wiederholung der 12. Show von DSDS 2017 kommt schon am 25.2.2017 um 23.40 Uhr, im Anschluss an „Take me out“. Die 2. DSDS-Wiederholung kommt am Sonntag, 26.2.2017 um 15.30 Uhr.

Alle Kandidaten bei DSDS am 25.2.2017

Welche Kandidaten bei DSDS am 25.2.2017 weiter kommen und wer ausscheidet, ergänzen hier an dieser Stelle.

Bei der Reihenfolge der DSDS-Kandidaten sind wir uns heute nicht ganz sicher, weil doch einiges in der Ankündigung widersprüchlich ist.

Das Foto zu jedem Kandidaten steht immer unter den jeweiligen Angaben und den Songs.

Felix Leßmeister ist 19 Jahre alt und kommt aus Koblenz. Felix Leßmeister ist Karnevalsprinz (übrigens der angeblich jüngste in Deutschland) und kommt auch so angezogen ins DSDS-Studio. Felix singt von Jürgen Drews den Schlager „Wieder alles im Griff“. Sein Jury-Joker ist passend dazu Michelle, die auch noch mit ihm singen muss…

Mickela Löffel ist 21 Jahre alt und kommt aus Karlsruhe. Die Studentin singt von Yvonne Catterfeld das Lied „Hey“. Als Juryjoker hat Mickela Löffel Dieter Bohlen gewählt.

Bedriye Can Schubert, genannt Brenda (und leider ohne Foto), ist 22 Jahre alt und kommt aus Berlin. Bedriye Can Schubert alias Brenda singt von Jennifer Lopez den Song „Ain’t Your Mama“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Sulemon Marsula ist 29 Jahre alt und kommt aus Balgheim. Sulemon Marsula singt von Tim Benzko das Lied „Nur noch kurz die Welt retten“. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Ryan Stecken: Möchte man wirklich mehr wissen bei dem Namen? Der Drag King aus Berlin ist 30 Jahre alt, ist eine Frau und lebt als Mann und war vor 3 Jahren schon einmal bei DSDS, nicht so recht erfolgreich. Ryan Stecken singt bei DSDS am 25.2.2017 von Sarah Connor das Lied „Augen auf“. Sein Jury-Joker ist Shirin David.

Alphonso Williams kommt aus Detroit in den USA, lebt in Wiefelstede bei Oldenburg und ist 54 Jahre alt. Alphonso Williams singt von Marvin Gaye den Song „Let’s Get It On“. Als Jury-Joker hat er sich für Dieter Bohlen entschieden.

Die Herausforderer im DSDS-Recall in Dubai am 25.2.2017

Vivien Scarlett Heymann ist 39 Jahre alt und kommt aus Wuppertal. Vivien ist bereits als Schlagersängerin aktiv und singt deshalb bei DSDS am 25.2.2017 am Strand von Dubai auch von Helene Fischer „Ich will immer wieder… dieses Fieber spür’n“. Als Jury-Joker hat Vivien Scarlett Heymann sich für Dieter Bohlen entschieden.

Dominic Fritz ist 19 Jahre alt und kommt aus Waldbrunn. Dominic Fritz singt von Justin Bieber den Song „What Do You Mean“. Sein Jury-Joker ist Shirin David.

Matthias Bonrath ist 20 Jahre alt und kommt aus Bochum. Matthias Bonrath singt 2 Songs in Dubai bei DSDS am 25.2.2017: „Use Somebody“ Kings Of Leon und „Photograph“ von Ed Sheeran. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Dann haben wir noch Fotos von Brian Straßburg vom Dubai-Strand. Aber leider keine Infos weiter zu ihm und wissen deshalb auch nicht genau, ob Brian Straßburg wirklich bei DSDS am 25.2.2017 dabei ist.

