Angelika Ewa Turo ist wieder bei DSDS am 24.3.2017 zurück

DSDS 2017 am 25.3.2017 – Kandidaten, Gruppen und Songs – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Nun neigt sich bei DSDS am 25.3.2017 der Recall in Dubai dem Ende entgegen. Diesmal singen die DSDS-Kandidaten auf einer Yacht. Letzte Chance für die Recall-Kandidaten vor dem Recall-Finale nächste Woche, sich in Szene zu setzen. Mit dabei ist auch eine „alte“ Bekannte von DSDS, die eine „unvollkommene“ Geschichte mit DSDS hat, nämlich Angelika Ewa Turo, die mit ihrer kleinen Tochter Luna zu DSDS am 25.3.2017 kommt.

Angelika Ewa Turo mit ihrer Tochter Luna – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Wer dann weiter kommt bei DSDS am 25.3.2017 und wer ausscheiden muss, ergänzen wir dann hier an dieser Stelle.

Update: Eine Runde weiter sind bisher Angelika Ewa Turo, Benjamin Timon Donndorf…

Ausgeschieden von den Recall-Kandidaten bei DSDS am 25.3.2017 sind bisher -noch niemand-.

Noch ein Hinweis auf die DSDS-Wiederholungen, bevor wir zu den neuen Kandidaten, den Recall-Gruppen und ihren Songs bei DSDS am 25.3.2017 kommen: Die erste Wiederholung läuft schon ab Mitternacht direkt nach Mario Barth, die zweite dann am Sonntag, aber diesmal schon ab 14.25 Uhr.

Neue Kandidaten bei DSDS am 25.3.2017 (Herausforderer)

Angelika Ewa Turo ist 28 Jahre alt und kommt aus Duisburg. Angelika Ewa Turo ist DSDS-Fans sicher aus dem letzten Jahr noch gut bekannt, als sie bei DSDS schon bis in die Live-Shows kam. Weil Angelika damals hochschwanger war, ist sie dann freiwillig ausgeschieden, hat nach dem Recall für andere Kandidaten Platz gemacht und ist nur noch als Gast bei DSDS im letzten Jahr aufgetreten. Nun will Angelika Ewa Turo bei DSDS 2017 es noch einmal als Kandidatin wissen. Sie singt den Schlager von Andrea Berg: „Ich werde lächeln wenn du gehst“.

Angelika Ewa Turo bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Marco Rippegather ist 26 Jahre alt und kommt aus Berlin. Marco Rippegather singt das Lied „Ich bin eine Frau von Format“ von Trude Herr. Sein Jury-Joker ist Michelle.

Marco Rippegather bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Katrin Selter alias Kathy Depp ist 22 Jahre alt und kommt aus Bochum. Katrin Selter singt den Song: „Millionär“ von Bass Sultan Hengzt. Ihr Jury-Joker ist Shirin David. Als Kathy Depp hat Katrin Selter einen eigenen Youtube-Kanal.

Katrin Selter bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Benjamin Donndorf ist 25 Jahre alt und kommt aus Hagen. Benjamin Donndorf singt den Song: „Say Something“ von A Great Big World & Christina Aguilera. Als Jury-Joker hat Benjamin Dieter Bohlen gewählt.

Benjamin Timon Donndorf bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Andre Schimmel ist 29 Jahre alt, Kunst-Maler von Beruf, und kommt aus Augsburg. Andre Schimmel singt den Song: „Girl You Know It´s True“ von Milli Vanilli und hat sich Michelle als Jury-Joker ausgesucht.

Andre Schimmel bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Die Recall-Gruppen und Songs bei DSDS am 25.3.2017

Gruppe 1: Chamelle Moser, Duygu Goenel und Mihaela Cataj singen gemeinsam den Song „Domino” von Jessie J. Als Jury-Joker soll es H.P. Baxxter im Zweifelsfall richten.

Gruppe 1 – Mihaela Cataj, Duygu Goenel und Chamelle Moser bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Gruppe 2: Christian Tesch, Ivanildo Kembel und Sandro Brehorst singen den Song „Cake By The Ocean” von DNCE. Auch diese Gruppe entscheidet sich fü H.P. Baxxter als Jury-Joker.

Gruppe 2 – Christian Tesch, Ivanildo Kembel und Sandro Brehorst bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Gruppe 3: Chanelle Wyrsch, Maria Voskania und Monique Simon singen den Schlager „Und morgen früh küss ich dich wach” von Helene Fischer. Da müsste Maria als Background-Sängerin von Helene Fischer mindestens gut vorbereitet sein? Dieter Bohlen ist für die Schlager-Gruppe mal wieder Jury-Joker.

Gruppe 3 – Monique Simon, Maria Voskania und Chanelle Wyrsch bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Gruppe 4: Alexander Jahnke, Matthias Bonrath und Ruben Mateo singen das Lied „Wenn sie tanzt“ von Max Giesinger und vertrauen auf Shirin David als Jury-Joker.

Gruppe 4 – Ruben Mateo, Alexander Jahnke und Matthias Bonrath bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Gruppe 5: Natalie Ehrlich, Lucia Desideria Dragone und Viviana Milioti singen gemeinsam den 80er-Jahre Song „When The Rain Begins To Fall“ von Jermaine Jackson & Pia Zadora: Ihr Jury-Joker ist der heute vergleichsweise „unterbeschäftigte“ Dieter Bohlen.

Gruppe 5 – Viviana Milioti, Natalie Ehrlich und Lucia Desideria Dragone bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Gruppe 6: (leider ohne Foto): Andrea Renzullo und Giuseppe Riggio singen zusammen den Song „Sound Of Silence“ von Simon and Garfunkel und setzten auf Michelle als Jury-Joker.

Gruppe 7: Alphonso Williams, Armando Sarowny und Noah Schärer singen als Gruppe den Song: „My Girl“ von The Temptations. Ihr Jury-Joker ist Michelle.

Gruppe 7 – Noah Schärer, Alphonso Williams und Sergej Armando Sarowny bei DSDS am 25.3.2017 – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

