DSDS 2017 am 28.1.2017: Kandidaten-Karussell mit Songs und Fotos

Alle Kandidaten bei DSDS am Samstag, 28. Januar 2017

DSDS am 28. Januar 2017 bietet wieder die ganze Bandbreite an Kandidaten. Hier alle Gesangs-Talente und die, die sich dafür halten. Dazu kleine Kinder und Silikon satt. Fehlt eigentlich nur ein Hund. Und Schlager. Keine Schlager-Sängerin ist bei DSDS am 28.1.2017 als Kandidatin dabei… Ein Kandidat singt einen Song von Andreas Gabalier. Aber wenn das Schlager ist, müsste man wohl auch Cro dazu zählen? Na, ist ja auch egal. Hauptsache wir haben Spaß!

Genau hier an dieser Stelle ergänzen wir dann heute Abend (Samstag) auch, welche Kandidaten in den Recall weiter gekommen sind und wer ausscheiden musste. Tipps zur Wiederholung der Sendung findet Ihr am Ende des Artikels.

Nun das ganze Kandidaten-Karussell samt Songs, biografischen Angaben und natürlich Fotos aller DSDS-Kandidaten am 28.1.2017. Die Fotos stehen immer unter den Angaben:

Huda Adigüzel stammt aus der Türkei, lebt in der Schweiz und ist 18 Jahre alt. Und obwohl Huda ein großer Fan von Shirin David ist, entscheidet sie sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker. Den will Huda mit einem Song von Adele „Send My Love (To Your New Lover)” begeistern.

Aline Müllen kommt mit ihrer Tochter Chayenne zu DSDS am 28.1.2017 und singt von Kelly Clarkson den Song „Because Of You”. Aline Müllen kommt aus Dillingen und ist 23 Jahre alt. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Mit Andre Roszewicz kommt mal wieder ein „youtuber“ zu DSDS. Andre Roszewicz lebt in Hattingen und ist 26 Jahre alt. Er singt von Cro das Lied „Traum“. Auch Andre hat sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker entschieden.

Ginevra Basile kommt aus Offenbach und ist ein Fitness-Freak. Warum sie dann aus ihrem Alter ein Geheimnis macht, weiß sie wohl auch nur selbst. Ginerva Basile singt von Mark Ronson feat. Amy Winehouse den Song „Valerie”. Ihr Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

Die hübsche Monique Simon aus Köln ist 21 Jahre alt und sieht auf den DSDS-Fotos aus, als ob sie kein Wässerchen trüben könnte. Dabei gibt sie offenbar als Barkeeperin ganz schön Gas. Bei DSDS am 28.1.2017 singt Monique Simon von Comet Blue den Song „Spaceship“. Ihr Jury-Joker soll Dieter Bohlen sein.

Eyüp Uzun lebt in Fulda, ist 35 Jahre alt und singt nicht nur, sondern malt in seiner Freizeit auch Bilder. Auch bei DSDS am 28.1.2017. Darüber freuen kann sich Michelle. Sein Jury-Joker ist jedoch Dieter Bohlen. Eyüp Uzun singt den Song „ I Swear” von All-4-One.

Dr. Mark Richter ist Lehrer, 31 alt, kommt aus Herdecke und singt nach eigenen Angaben schon lange, auch öffentlich. Mark Richter singt den Song „Mamma Knows Best“ von Jessie J und hat H.P. Baxxter als Jury-Joker gewählt.

Heiko Balentovic ist 42 Jahre alt und kommt aus Schwetzingen. Inwieweit sein Gesang Kunst ist, bleibt abzuwarten. Man darf Zweifel haben, denn nach eigenen Angaben, weiß er nicht, was er singen wird, bevor er damit anfängt. Es kommt so aus ihm heraus… Hä??? Was will er dann bei DSDS, wo er im Recall und in den Live-Shows jede Menge Titel nachsingen muss? Eins weiß Heiko aber, nämlich dass Shirin David sein Jury-Joker ist.

Markus Gander kommt aus Kundl in Österreich und singt aus ein Lied aus seiner Heimat, nämlich von Landsmann Andreas Gabalier „Amoi seg‘ ma uns wieder“. Markus Gander ist 26 Jahre alt und singt von Kindesbeinen an, z.B. in Chören. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Lorenzo Sposato kommt aus Italien und ist 25 Jahre alt. Lorenzo singt von Al Bano den Song „E‘ la mia vita“. Sein Jury-Joker ist Michelle. Wenn die Reihenfolge stimmt, ist Lorenzo Sposato als letzter bei DSDS am 28.1.2017 dran und kann bestimmt gut singen. DSDS schließt in diesem Jahr eigentlich immer mit einem besonderen Kandidaten. Die nachfolgend noch aufgeführte Kandidatin wird bestimmt weiter vorn eingeflochten…

Edona James liebt es, sich öffentlich zu inszenieren und hat das z.B. bei „Adam sucht Eva“ schon ganz nackt getan und damit vor 2 Jahren besonders Achi begeistert. Der sitzt aber nicht in der DSDS-Jury… Edona kommt aus Hattingen, soll 30 Jahre alt sein und singt „Lady“, ein Song der von ihr stammen soll. Das muss man alles im Konjunktiv formulieren, denn an Edona ist so ziemlich nichts mehr echt.

DSDS – Wiederholung

Diese 8. Show von DSDS 2017 wird wieder 2 x wiederholt, einmal gleich nachts am Sonntag um 00.30 Uhr nach dem Dschungelcamp-Finale. Die zweite DSDS-Wiederholung kommt am Sonntag, den 29.1.2017 um 15.45 Uhr. Davor gibt es schon ab 13.45 Uhr die DSDS-Sendung vom Mittwoch.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

