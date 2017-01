DSDS 2017 am 7.1.2017 – Alle Kandidaten und Songs

Maria Voskania als nächste Schlager-Sängerin bei DSDS 2017

DSDS 2017 geht am 7. Januar 2017 schon in die 2. Show. Hier wieder alle Kandidaten, Angaben und Songs von DSDS am 7.1.2017! Das ist heute am Samstag auch eine lange Show, die bis 23.00 Uhr geht. Die erste Goldene CD ist am Mittwoch ja schon vergeben worden. Weil jedes Jury-Mitglied bei DSDS 2017 nur eine vergeben kann, ist Michelle also schon raus aus diesem Wettbewerb. Somit ist auch eher zweifelhaft, ob es heute, am 7. Januar 2017, schon wieder eine Goldene CD geben wird. Ziemlich sicher kann man jedoch davon ausgehen, dass RTL ein paar spektakuläre Höhepunkte auch für die 2. Show DSDS 2017 parat hält.

Einer ist ganz sicher die DSDS-Kandidatin Maria Voskania. Wie am Mittwoch mit Alexandra Lexer ist auch Maria Voskania eine Schlagersängerin mit einiger Erfahrung, schon eigenen CDs und einer besonderen Beziehung zu Helene Fischer. Mehr dazu unten bei der Vorstellung der Kandidatin.

Wer ist weiter und wer ist raus?

Wir ergänzen hier, wer weiter gekommen ist und wer ausscheiden musste…

Wiederholung der 2. DSDS-Show 2017

Wer die DSDS-Show heute am Samstag um 20.15 Uhr nicht sehen kann, hat wieder bei 2 Wiederholungen die Gelegenheit, die ganze Show doch noch zu sehen. Die erste Wiederholung kommt schon in der Nacht zum Sonntag um 00.00 Uhr, gleich nach Mario Barth. Die zweite Wiederholung läuft am Sonntag, den 8.1.2017 ab 15.10 Uhr, gleich im Anschluss an die Wiederholung der ersten Show vom Mittwoch (beginnt um 13.20 Uhr).

Kandidaten bei DSDS am 7. Januar 2017

Dabei sind am Samstag, den 7. Januar 2017 folgende Kandidaten (Reihenfolge alphabetisch):

Alexander Jahnke

Bianca Jenny

Carolin Bäz-Dölle

Denny Fritsch

Duygu Goenel

Horst Donath

Ivan Piperov

Jessica Madeline Koch

Jolanta Kotz

Lara Pilger

Maria Voskania

Michael Popov

Olessja Linke

Patrick keil

Sid Devid Deihim

Vorstellung der DSDS-Kandidaten am 7.1.2017, Fotos, Songs

Die Kandidaten sind wieder in der Reihenfolge sortiert, wie wir vermuten, dass sie bei DSDS am 7.1.2017 zu sehen sein werden. Das stimmt nicht immer zu 100%, aber bei den meisten Kandidaten schon. Wir beginnen bei der Vorstellung der DSDS-Kandidaten heute wieder jeweils mit Daten, z.B. woher sie kommen und wie alt sie sind und der Song, den sie singen. Anschließend kommt dann das Foto.

Bianca Jenny bei DSDS am 7.1.2017

Bianca Jenny ist noch Schülerin, 17 Jahre alt und kommt aus Österreich und lebt heute in Moosburg (Bayern). Bianca Jenny hat sich einen schwierigen Song ausgesucht. Sie singt von Adele „When We Were Young“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen, obwohl sie vor ihrem Auftritt sagt: „Vor Dieter Bohlen habe ich am meisten Angst, aber ich denke, ich schaffe das!“.

Michael Popov bei DSDS am 7.1.2017

Michael Popov kommt aus der Ukraine, lebt aber schon seit 15 Jahren in Deutschland, heute in Schwerin und ist 32 Jahre alt. Michael Popov war vor 3 Jahren schon einmal bei DSDS und war da krachend gescheitert. Das soll sich heute ändern, denn der ist sich sicher: „Dieses Mal werde ich alles besser machen.“ Dafür hat er extra Gesangsunterricht genommen. Ob seine Song-Auswahl aber die richtige ist? Michael singt nämlich von Celine Dion „My Heart Will Go On“ und hat sich auch Dieter Bohlen als Jury-Joker ausgewählt.

Alexander Jahnke bei DSDS am 7.1.2017

Alexander Jahnke kommt aus Delmenhorst, ist 29 Jahre alt und arbeitet als Sachbearbeiter. Alexander macht schon seit 15 Jahren Musik und tritt mit einem eigenen Song vor die DSDS-Jury: „Mein Freak“. Freunde hatten ihm schon lange geraten, es einmal bei DSDS zu versuchen. Auch Alexander Jahnke hat sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker entschieden.

Olessja Linke bei DSDS am 7.1.2017

Olessja Linke kommt aus aus Thyrnau (Bayern) und ist 29 Jahre alt. Von Beruf ist sie Mediengestalterin. Olessja ist leidenschaftlicher Animé-Fan und singt deshalb auch den japanischen Song „Ikenai Borderline“ von Walküre aus der Animé-Serie „Macross Delta“. Dieter Bohlen soll es als Jury-Joker für Olessja Linke richten, falls sich die Jury uneins ist.

Patrick Keil bei DSDS am 7.1.2017

Patrick Keil ist Physiotherapeut, hat eine eigene Praxis, ist 29 Jahre alt und kommt aus Gießen. Sein Jury-Joker ist Shirin David, was zunächst ein cleverer Schachzug zu sein scheint, denn er darf sie gleich mal massieren. Anschließend muss Patrick Keil aber noch singen. Er hat sich für das Lied „Wir sind groß“ von Mark Forster entschieden.

Denny Fritzsch bei DSDS am 7.1.2017

Denny Fritsch kommt aus Plauen im Vogtland, ist 24 Jahre als und arbeitet als Lagerist. Obwohl er sich Michelle als Jury-Joker aussucht, kann er zunächst H.P. Baxxter vom Stuhl holen. Anschließend singt Denny Fritsch noch selbst, nämlich von Glasperlenspiel das Lied „Geiles Leben“.

Jolanta Kotz bei DSDS am 7.1.2017

Jolanta Kotz ist 26 Jahre, kommt aus Duisburg und arbeitet als Imbissverkäuferin. Da ist der Nachname hoffentlich weder beruflich noch für DSDS Programm… Musikalisch ist Jolanta Kotz im Schlager zu hause. Ihre erste eigene Musik war die von Michelle, die auch ihr Jury-Joker sein soll. „Jolli“ singt heute den Hit „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros in der Version von Andrea Berg.

Sid Devid Deihim bei DSDS am 7.1.2017

Sid Devid Deihim wird auf alle Fälle überzeugen, mit seiner Show. Der 35-jährige aus Konstanz ist nämlich Profi-Wrestler. Weil es aber bei DSDS auch auf den Gesang ankommt, muss Sid Devid Deihim auch noch singen, nämlich den Song „Pony“ von Genuwine. Als Jury-Joker soll besonders H.P. Baxxter überzeugt werden.

Maria Voskania bei DSDS am 7.1.2017

Maria Voskania war 2005 bereits einmal bei DSDS und kam damals auf Platz 12. Doch inzwischen ist Maria Voskania darüber hinaus bekannt. Maria Voskania hat schon 2 Schlager-CDs veröffentlicht und war schon häufiger in unseren Schlager-Charts erfolgreich. Als Background-Sängerin war sie mit Helene Fischer auf Tour und hat vor 2 Jahren in der Helene-Fischer-Show für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie dort mit Helene gemeinsam einen ihrer eigenen Schlager singen durfte.

Maria Voskania ist 28 Jahre alt, stammt aus Schweinfurt und lebt in Würzburg, wo sie derzeit studiert. Bei DSDS singt sie das Lied „Unser Tag“ von -na klar- Helene Fischer. Als Jury-Joker hat sie sich für Dieter Bohlen entschieden. Ehrlich und selbstkritisch gibt sie zu: „Ich hab mich immer gewundert, warum die Kandidaten hier stehen und so nervös sind. Und jetzt stehe ich selbst hier und zittere.“ An einem Weiterkommen von Maria Voskania haben wir keinen Zweifel!

Mehr Infos, Videos und Artikel über die Sängerin findet Ihr bei uns unter dem Stichwort Maria Voskania.

Horst Donath bei DSDS am 7.1.2017

Horst Donath ist 55 Jahre alt und kommt aus Alsdorf. Bereits am Mittwoch war er kurz zu sehen… Auch Horst singt Schlager und hat sich folgerichtig für Michelle als Jury-Joker entschieden. Er singt den Evergreen „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews.

Duygu Goenel bei DSDS am 7.1.2017

Duygu Goenel ist Studentin, 22 Jahre alt und kommt aus Duisburg. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen. Der wird bei der Song-Auswahl wohl erst einmal die Stirn runzeln. Duygu Goenel wird nämlich ausgerechnet von der großen von Whitney Houston den Song „I Will Always Love You“ singen.

Lara Pilger bei DSDS am 7.1.2017

Lara Pilger ist 23 Jahre alt, Schülerin (holt das Abitur nach) und kommt aus Weißenhorn. Die Song-Auswahl von Lara Pilger ist recht ungewöhnlich. Sie singt den Hit „Helele“ von Velile & Safri Duo. In der Dance-Richtung logisch ist dann auch H.P. Baxxter als Jury-Joker. Allerdings will sie eigentlich Micky Krause kennenlernen und auf dem Ballermann singen?

Carolin Bäz-Dölle bei DSDS am 7.1.2017

Carolin Bäz-Dölle aus Lauscha in Thüringen könnte ein weiteres Trumpf-Ass in dieser DSDS-Sendung sein. Vor 11 Jahren war Carolin Bäz-Dölle schon einmal bei DSDS. Da war sie noch recht jung (16), denn heute ist Carolin ist 27 Jahre alt und Krankenpflegerin. Damals empfahl ihr Dieter Bohlen, an sich zu arbeiten. Das hat sie getan und u.a. 30 kg (!) abgenommen – mit Ernährungsumstellung und regelmäßig Sport im Fitnessstudio. Carolin singt heute den gleichen Song, wie vor 11 Jahren schon, nämlich von Maria McKee „Show Me Heaven“. Ihr Jury-Joker ist natürlich Dieter Bohlen…

Ivan Piperov bei DSDS am 7.1.2017

Ivan Pierov ist von Beruf Tontechniker, 38 Jahre alt und kommt aus Berlin. Als Queen-Fan singt er den Song „Somebody To Love“ der Kult-Band aus England. Sein Jury-Joker ist H.P. Baxxter, dabei hat er einen Höllen-Respekt vor seinem Urteil, allerdings auch vor dem von Michelle und Dieter Bohlen. Tja, anders kommt man bei DSDS aber nicht weiter…

Jessica Madeline Koch bei DSDS am 7.1.2017

Jessica Madeline Koch kommt aus Premnitz und ist 20 Jahre alt. Das Lied, dass sie sich ausgesucht hat, ist fast mehr als doppelt so alt, nämlich von Heintje „Oma so lieb“. Jessica Madeline Koch ist Mutter einer 2 1/2 Jahre alten Tochter und derzeit Hausfrau. Ihr Jury-Joker ist Michelle.

