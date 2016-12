DSDS 2017 beginnt am 4.1.2017 – Neues in der Casting-Show

Deutschland sucht den Superstar 2017 -kurz DSDS 2017– beginnt am Mittwoch 4. Januar 2017 mit den Jury-Castings. Was ist neu bei DSDS 2017? Hier erfahrt Ihr, was Euch bei DSDS 2017 erwartet und wie die Casting-Show in diesem Jahr ablaufen wird. Es gibt das Jury-Casting, die Recalls, die Motto-Shows (Live-Shows) und dann das DSDS-Finale (natürlich auch live) und es gibt einige interessante Neuigkeiten bei DSDS 2017.

Im Januar 2017 und Februar 2017 werden die Jury-Castings ausgestrahlt. Das sind die bekannten Zusammenschnitte, in denen die mehr oder weniger talentierten DSDS-Kandidaten vor die DSDS-Jury treten. Die besteht bekanntlich aus dem Jury-Boss und Spiritus Rector Dieter Bohlen, den beiden Jury-Mitgliedern Michelle und H.P. Baxxter , die im letzten Jahr schon dabei waren, und neu dabei ist Shirin David, die an die Stelle von Vanessa Mai tritt. Wir hatten darüber schon berichtet.

Wie im letzten Jahr gibt es auch bei DSDS 2017 bei den Jury-Castings „No Limits“. Das soll heißen, dass alle Genres der Musik willkommen sind oder waren. Die Castings sind ja längst abgedreht. Auch darüber hatten wir berichtet. Die Kandidaten müssen, bevor sie vor die Jury treten, sich für eine „Goldene CD“ eines Jury-Mitglieds entscheiden. Gibt es ein geteiltes Urteil der Jury über ein Weiterkommen, entscheidet die Stimme des Juroren, für dessen CD sich der Kandidat entschieden hat. Aus allen Kandidaten wählte die Jury die 100 vielversprechendsten Talente für den Deutschland-Recall aus. Danach wurden die besten 33 DSDS-Kandidaten für den Ausland-Recall ausgewählt.

Die Castings im Januar 2017 kommen immer mittwochs und samstags ab 20.15 Uhr auf RTL, ab Februar 2017 dann nur noch samstags.

Ab März 2017 werden dann die (Auslands-) Recall-Shows ausgestrahlt. Die Recalls fanden für DSDS 2017 in Dubai statt. Dort werden die verschiedensten Locations aufgesucht, z.B. in der Wüste, vor den beeindruckenden Gebäuden Dubais oder sogar auf dem Hubschrauberlandeplatz des Burj Al Arab. Die Recall-Kandidaten müssen vorgegebene Songs singen und in jeder Sendung scheiden einige Kandidaten aus und müssen nach hause fahren. Dabei hat jede Recall-Show ein bestimmtes Thema, aber nicht so eng, wie später bei den Motto-Shows.

Neu bei DSDS 2017 ist, dass auch weiter „normale“ Casting-Kandidaten in Dubai auftreten, die anstelle eines Recall-Kandidaten treten können, der dann nach hause fahren muss. Neu ist auch, dass die Recall-Kandidaten vor ihrem Auftritt, wie beim Casting, eine „Goldene CD“ auswählen müssen, die bei geteilter Jury-Meinung über ein Ausscheiden oder einen Verbleib entscheidet.

Dieter Bohlen sagt dazu: „Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man den Recall anders und spannender machen kann – und ihn dieses Jahr total umgekrempelt. Dadurch wird es für die Kandidaten schwerer, aber für den Zuschauer spannender. Denn letztendlich kann am letzten Tag des Recalls noch der neue Superstar auftauchen, der nicht zwangsläufig unter den Top 33 ist.“

Vermutlich ab Anfang-Mitte April 2017 gibt es dann wieder DSDS-Live-Shows, die wieder Motto-Shows sein werden, wie es sie schon einmal bei DSDS gab. Details zu den Motto-Live-Shows von DSDS 2017 sind noch nicht bekannt – nicht wann oder wo die Live-Shows sind oder ab wann man Karten für die DSDS-Live-Shows kaufen kann. Wir werden aber darüber berichten, sobald das bekannt wird… In den Live-Shows bestimmen dann nur die RTL-Zuschauer, welche DSDS-Kandidaten eine Runde weiter kommen.

Abschließend ist dann das DSDS-Finale im Mai 2017. Das genaue Datum kennen wir nicht, auch wenn wir die Shows abzählen könnten. Es gibt aber erfahrungsgemäß im Verlauf der Staffel einzelne Samstage, an denen kein DSDS läuft. Deshalb wollen wir auch zum Datum des Finales von DSDS 2017 noch keine Aussage treffen.

Wir bleiben natürlich am Thema dran und werden auch 2017 über DSDS berichten, ausführlich wie zuletzt schon. Die Artikel findet Ihr unter unserem neuen Stichwort DSDS 2017. Mehr aktuelle Meldungen zu TV Shows findet Ihr in unserer Kategorie oder zu DSDS unter diesem Stichwort oder allgemeiner auch zu Casting Shows.