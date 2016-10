DSDS 2017 Bewerbung: letzte Casting-Termine 15.-16.10.2016

Letzte Chance, sich für DSDS 2017 zu bewerben! Am Wochenende 15.-16. Oktober 2016 gibt es in Köln noch einmal offene Castings für DSDS 2017.

Wer es also verpasst hatte, sich rechtzeitig für DSDS 2017 zu bewerben und an wem auch die Casting-Tour im letzten Monat vorbei gegangen ist, kann seine Chance jetzt noch nutzen. Sowohl am 15.10.2016, als auch am 16.10.2016, sind in den Kölner MMC Studios (Adresse weiter unten) jeweils von 11.00-17.00 Uhr noch einmal offene DSDS-Castings, an denen jeder ohne Anmeldung teilnehmen kann. Allerdings müsst Ihr ein paar Dokumente mitbringen und dürftet die auch nicht vergessen. Das sind:

der Casting-Bogen (Download siehe Link unten)

einen gültigen Ausweis oder Reisepass

möglichst 3 vorbereitete Songs

falls Ihr möchtet, das Instrument, mit dem Ihr Euch begleiten wollt

Ganz wichtig: Falls Ihr noch nicht volljährig seid und Euch bei DSDS bewerben wollt, müsst Ihr entweder

beide Erziehungsberechtigte mitbringen (und die auch ihre Ausweise) oder

beide Seiten der Ausweise beider Eltern kopieren und den Casting-Bogen von beiden unterschreiben lassen

Allerdings müsst Ihr am 1.1.2017 mindestens 16 Jahre alt sein! Da gibt es keine Ausnahme. Sonst könnt Ihr nur aufs nächste Jahr warten.

Das alles reicht dann aber schon. Dann müsst Ihr nur noch toll singen und dann sollte Eurer Teilnahme bei DSDS 2017 nichts mehr entgegen stehen…

Weitere Details, wie die DSDS-Jury 2017 und weitere aktuelle Meldungen findet Ihr immer unter unserem neuen Stichwort DSDS 2017. Mehr aktuelle Meldungen zu TV Shows findet Ihr in unserer Kategorie oder zu DSDS unter diesem Stichwort oder allgemeiner auch zu Casting Shows.

