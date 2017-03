DSDS 2017 Dubai-Recall 11.3.2017: Nein, ich bin nur hübsch

Mihaela Cataj mit dem DSDS-Recall-Spruch des Monats

Bei DSDS am 11.3.2017 in Dubai fällt noch vor dem Recall der Spruch, der sicher DSDS 2017 noch überleben wird. Mihaela Cataj, eine hübsche, neue DSDS-Kandidatin und somit Herausforderin der Recall-Kandidaten, wird von Dieter Bohlen gefragt: „Kannst du was?“ Mihaela Cataj antwortet darauf schlagfertig: „Nein, ich bin nur hübsch!“. Das konnte man in den Vorschau-Trailern schon ein paar Mal sehen und hören. Allein für diese Antwort sollte Mihaela eine Runde weiter kommen! Aber auch Maria Voskania prägt bei DSDS am 11.3.2017 einen hat einen schönen Spruch (siehe unten).

Neben Mihaela treten noch 4 weitere neue Kandidaten bei DSDS am 11.3.2017 an, um einen der begehrten Recall-Plätze in Dubai ergattern zu können. Vor dieser DSDS-Sendung heute waren noch 28 Recall-Kandidaten dabei, 8 waren in der letzten Sendung ausgeschieden – wenn wir uns nicht verzählt haben.

Wie gewohnt stellen wir hier die neuen Kandidaten vor und was sie singen und auch die Gruppen der Recall-Kandidaten und welche Songs die jeweils singen. Leider gibt es von DSDS am 11.3.2017 nicht von allen Gruppen schöne Fotos, weil die DSDS-Jury diesmal mitten im Burj Khalifa Lake sitzt und deshalb einige Gruppen nur von hinten fotografiert sind. Schöne Rücken können zwar angeblich auch entzücken, aber manche der Fotos nicht wirklich, weshalb wir leider manchmal verzichten müssen. Wenn man die Kandidaten nicht erkennt, kann man sich das ja sparen… Aber es kommt schon einiges an Fotos zusammen…

Wer dann in die nächste Runde kommt und welche DSDS-Kandidaten aus dem Recall ausscheiden, ergänzen wir genau hier nach der Show.

Alle Recall-Kandidaten von DSDS 2017 findet hier: DSDS 2017: Alle DSDS-Recall-Kandidaten von A-Z in Dubai. Den Artikel aktualisieren wir immer wieder, so dass Ihr dort immer erfahren könnt, wer noch bei DSDS 2017 dabei ist und wer schon ausgeschieden ist. Einige DSDS-Kandidaten haben Fotos am Strand und am Pool machen lassen. Solche Fotos findet Ihr in diesem Artikel DSDS 2017: Pool- und Strand-Fotos der Kandidaten aus Dubai.

Ablauf des DSDS-Recalls am 11.3.2017

Bei DSDS 2017 am 11.3.2017 sitzt vor dem Burj Khalifa (mit 828 m das höchste Gebäude der Welt) die DSDS-Jury mit H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen. Im Burj Khalifa Lake ist eine Bühne aufgebaut, auf der die Jury sitzt und die Kandidaten singen.

Die Recall-Kandidaten treten heute wieder in 8 Gruppen an + Menderes, der allein singen darf oder muss… Direkt nach den Auftrittens erfahren die Kandidaten, wer weiter kommt und wer ausscheiden muss. Dabei darf die Gruppe einen gemeinsamen Jury-Joker wählen, der entscheidet, ob ein Kandidat weiter kommt oder ausscheidet, wenn sich die Jury nicht einig ist.

Neue Kandidaten bei DSDS 2017 am 11.3.2017

Angelika Helfrich ist 32 Jahre alt und kommt Kirchheim. Angelika Helfrich ist schon eine erfahrene Sängerin und singt den Song „Another Piece of My Heart“ von Janis Joplin. Ihr Jury-Joker ist Michelle.

Mihaela Cataj -oben schon erwähnt- kommt ursprünglich aus Kroatien und lebt in Rosenheim. Michale ist 24 Jahre alt und Textil-Ingenieurin von Beruf. Auch sie hat schon Erfahrungen als Sängerin. Bei DSDS am 11.3.2017 singt sie von Imelda May den Song: „Big Bad Handsome Man“. Als Jury-Joker vertraut Mihalea Cataj auf Dieter Bohlen.

Daniel Johnson Burrell kommt aus Mainz und ist 22 Jahre alt. Daniel hat sich den Song „Drunk in the Morning“ von Lukas Graham aus gesucht und Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Sophia Verena Trzarnowski kommt aus Aue im Erzgbirge und ist 18 Jahre alt. Sophia Verena Trzarnowski will umdie Schlager-Krone bei DSDS konkurrieren und singt von Helene Fischer das Lied „Marathon“. Warum singen nur die meisten dieses Lied? Es gibt doch so viele von Helene Fischer. Auch Sophia hat sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker entschieden.

Viviana Milioti aus Saarlouis ist 20 Jahre alt und Studentin und setzt auf Kontraste: Sie singt nämlich von Ennio Morricone den Song: „Your Love (Once Upon A Time In The West)“, den sie in die Klassik einordnet, was sicher nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig ist. Das weltbekannte Thema aus dem Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ gehört doch mehr in den Pop – oder eben Filmmusik. Als Jury-Joker soll es Shirin David für Viviana Milioti retten.

Gruppen der Recall-Kandidaten bei DSDS am 11.3.2017 und ihre Songs

Menderes Bagci singt mit Sonder-Behandlung von Andreas Bourani das Lied „Auf uns“.

Die 1. Gruppe von DSDS am 11.3.2017 besteht aus Alexander Jahnke, Matthias Bonrath und Andrea Renzullo. Leider gibt es kein Foto von der ganzen Gruppe. Die 3 Jungs singen von Wincent Weiss das Lied „Musik sein“. Als Jury-Joker haben sie Dieter Bohlen gewählt.

In Gruppe 2 finden sich am 11.3.2017 Duygu Goenel, Monique Simon und Elisabete Mendes Salgueiro. Die 3 Mädels singen vom Emeli Sandé den Song: „Read All About It (Pt. III)“. Auch diese Gruppe hat sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker entschieden.

In Gruppe 3 bei DSDS am 11.3.2017 sind Chamelle Moser, Michelle Alcaraz, Natascha Lefert und Lucia Desideria Dragone. Etwas ungewohnt hier sicher das Schlager-Sternchen Natascha. Gruppe 3 singt von Donna Summer den Song „Hot Stuff“ und hofft ebenso auf Jury-Joker Dieter Bohlen.

Gruppe 4 setzt sich aus Ivanildo Kembel, Robert Jakimovski und Ersan Kurtisov zusammen. Sie singen den Song: „I Heard It Through The Grapevine“ von Marvin Gaye. Falls was schief geht, soll es mal wieder Dieter Bohlen als Joker richten.

Gruppe 5 ist die Schlager-Gruppe bei DSDS am 11.3.2017: Maria Voskania, Vivien Scarlett Heymann, Dana Voiculescu und Alexandra Lexer. Langsam wird man sich von ein paar Zuckerpuppen verabschieden müssen… Heute singen sie aber erst einmal gemeinsam von Andrea Berg den Hit: „Das kann kein Zufall sein“ und natürlich ist bei diesem Lied Dieter Bohlen der Jury-Joker.

Maria Voskania gibt sich philosophisch: „Eine Sache ist hier sicher, nämlich, dass man sich nicht sicher sein kann.“ Auch ein Kandidat für den Spruch des Tages…

Gruppe 6 und leider ohne Foto: Natalie Ehrlich, Carolin Bäz-Dölle und Mariam Akopjan. Sie singen den Song: „Fever“ von Peggy Lee und wählen -oho- H.P. Baxxter als Jury-Joker.

Gruppe 7 ist die Gruppe aller Gruppen bei DSDS am 11.3.2017: Noah Schärer und Alphonso Williams. Was für ein Traum-Duo… auf deren Playlist heute der Song „You Don´t Know Me“ von Ray Charles steht.

Gruppe 8 sind Sandro Brehorst, Giuseppe Riggio, Christian Tesch und Dominic Fritz. Die Jungs setzen auf Frauen-Power und somit auf Michelle als Jury-Joker. Die wird aber nur gebraucht, wenn bei dem Song: „I Believe In You“ von Michael Bublé was in die Hose geht.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.