DSDS 2017: Neue Fotos Michelle + Shirin David vom Dubai-Recall

Die schönsten Fotos vom DSDS-Recall in Dubai von Michelle und Shirin David

Bei DSDS 2017 begeistern Michelle und Shirin David ihre Fans mit ihren Outfits. Hier neue und die schönsten Fotos aus dem Recall in Dubai. Ob die Frisuren, die Kleider oder andere Klamotten und Accessoires wie Sonnenbrillen – Michelle und Shirin David aus der Jury von DSDS 2017 haben in jeder Sendung von DSDS 2017 eine Überraschung für die Zuschauer parat. Das ist auch im Recall in Dubai nicht anders. Wir hatten die Outfits von Michelle und Shirin David in den Castings schon in eigenen Artikeln gesammelt. Für den DSDS-Recall in Dubai wollen wir das in einem neuen Artikel tun, damit es etwas übersichtlich bleibt. Wir sortieren die Fotos unten nach Sendung und ergänzen auch die Links zu den anderen Artikeln.

Die Fotos werden wir dann für jede DSDS-2017-Recall-Sendung ergänzen mit den jeweiligen Fotos und Outfits von Shirin David und Michelle aus der jeweiligen Sendung.

Fotos von den DSDS-Kandidaten findet Ihr im Artikel DSDS 2017: Pool- und Strand-Fotos der Kandidaten aus Dubai

Michelle – Fotos im Recall in Dubai

Weitere Fotos von Michelle (aus den Castings) findet Ihr im Artikel Michelle bei DSDS 2017 attraktiv und souverän, die schönsten Fotos

Michelle beim DSDS-Recall am 4.3.2017

Shirin David – Fotos im Recall in Dubai

Shirin David beim DSDS-Recall am 4.3.2017

Weitere Fotos von Shirin David (aus den Castings) findet Ihr im Artikel DSDS 2017: Die neue DSDS Jury 2017 mit Shirin David

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.