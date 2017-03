DSDS 2017: Pool- und Strand-Fotos der Kandidaten aus Dubai

Wie jedes Jahr gibt es auch bei DSDS 2017 vom Recall in Dubai von einigen der DSDS-Kandidaten 2017 Pool- und Strand-Fotos. Bei DSDS 2017 sind es aber nur wenige Recall-Kandidaten, die sich in Bikini, Strandkleid oder in Badehose haben fotografieren lassen. Wir zeigen die Fotos natürlich trotzdem.

Wir wissen auch nicht, warum das so ist. Vermutlich wollen nicht alle DSDS-Kandidaten mit Bikini oder Badehose fotografiert werden, denn es ist jedes Jahr so, dass es nicht von allen Recall-Kandidaten solche Fotos gibt. Rückschlüsse darauf, wie weit die Kandidaten kommen, sollte man daraus jedenfalls nicht ziehen. Zumindest war das in der Vergangenheit aus diesen Fotos nicht abzulesen.

Dieser Artikel hier ist auch nur die Ergänzung zum Artikel DSDS 2017: Alle DSDS-Recall-Kandidaten von A-Z in Dubai, in dem tatsächlich alle Recall-Kandidaten von DSDS 2017 aufgeführt sind oder ergänzt werden, wenn welche dazu kommen (in diesem Jahr ist das so) und auch mit Foto zu sehen sind.

Hier geht es ausschließlich um die Pool-bzw. Strand-Fotos der Kandidaten bei DSDS 2017. Wenn Ihr Euch für weitere Artikel über DSDS 2017 interessiert, schaut bitte in das vorn verlinkte Stichwort [wir veröffentlichen dort regelmäßig neue Artikel) oder unter DSDS, wo Ihr auch Artikel zu anderen DSDS-Staffeln aus den Vorjahren findet.

Strand-Fotos der DSDS-Kandidaten 2017 beim Recall in Dubai

Wir sortieren die Fotos alphabetisch nach den Vornamen der Recall-Kandidaten von DSDS 2017 – allerdings erst die Ladies und dann die Männer, weil es von denen nur ein paar Fotos gibt. Manchmal sind 2 verschiedene Fotos von einem Kandidaten oder einer Kandidatin dabei. Wenn die dann „im Angebot“ waren, wollten nicht wir entscheiden,welches schöner ist…

