DSDS 2018: Schon bewerben das Casting DSDS 2018

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 16.03.2017

Bewerben für DSDS 2018 kann man sich jetzt schon! Also wird es DSDS 2018 auf RTL geben, sollte man daraus schließen können. Und ein Hinweis im Bewerbungs-Formular lässt aufhorchen: „Nutze die Chance – es könnte deine Letzte sein!“ heißt es dort. Ist das ein Hinweis, dass die 15. Staffel DSDS vielleicht auch die letzte sein könnte? Zumindest nachdenken wird man wohl bei RTL, wie es mit dieser erfolgreichen Casting-Show weiter geht – vielleicht auch, ob es überhaupt weiter geht. Auch Dieter Bohlen hat vielleicht nach so vielen Jahren erfolgreichen Schaffens Gedanken, ob und wie es weiter geht. Und DSDS ohne Dieter Bohlen ist auch nur schwer vorstellbar. Irgendwie spannend, doch für DSDS 2018 muss das erst einmal nicht weiter beschäftigen, denn da bleibt auf alle Fälle alles beim Alten bzw. Bekannten. Wir wollen auch keine Gerüchte streuen…

Bewerben für DSDS 2018 kann sich jeder von 16 – 40 Jahre. Ein bisschen scheint man also auch bezüglich des Mottos „No Limits“ zurück zu rudern. Einschränkungen bezüglich des Genres sind aber auch für DSDS 2018 nicht formuliert. Das Alter bezieht sich nicht auf den Zeitpunkt der Bewerbung oder der Castings, sondern auf die Ausstrahlung von DSDS 2018. Ihr müsst also am 1.1.2018 mindestens 16 Jahre oder höchstens 40 Jahre alt sein, wenn Ihr als Kandidaten bei DSDS 2018 dabei sein wollt.

Ihr müsst Euch jetzt mit Euer Bewerbung für DSDS 2018 keinen Stress machen, solltet aber auch nicht zu lange überlegen. Ein Einsendeschluss für die DSDS-Bewerbungsunterlagen ist nicht formuliert, aber bis zum Sommer 2017 solltet Ihr Euch entschieden haben. Zuletzt gab im September eine recht umfangreiche Casting-Tour des DSDS-Teams durch Deutschland und Österreich. Dabei wird eine Vorauswahl getroffen, bevor ausgewählte Kandidaten vor die prominent besetzte DSDS-Jury treten. Erst das sind dann die Castings, die bei RTL im Fernsehen gesendet werden. Das wird auch für DSDS 2018 ähnlich ablaufen. Es folgen dann der Deutschland-Recall, ein Auslands-Recall und auch Live-Shows wird es bei DSDS 2018 bestimmt wieder geben. Das wissen wir aber nicht genau. Auch wer in der DSDS-Jury 2018 sitzen wird, wissen wir noch nicht.

Kosten für die Bewerbung für DSDS 2018 entstehen Euch nicht direkt. Jedoch müsst Ihr auf Eure Kosten zum Casting-Ort anreisen und Euren Aufenthalt dort bestreiten. Vorher müsst Ihr das unten verlinkte Bewerbungs-Formular ausfüllen und solltet ein hübsches Foto von Euch auswählen oder eins machen. Auch wenn Ihr schon Videos habt, könnt Ihr die Web-Adressen dafür angeben. Oder aussagefähige Social-Media-Profile, wie Facebook & Co. – wenn die dann nicht ausschließlich privat sind. Macht Euch Gedanken über ein paar Sätze, die Euch bestmöglich beschreiben und was Ihr macht. Für das DSDS-Casting selbst solltet Ihr 3 Songs vorbereiten. Wer ein Instrument spielt, kann das dann mitbringen.

Hier ist Link zum Anmeldeformular für DSDS 2018 (es öffnet sich ein neues Fenster). Alles Weitere ist dort ausreichend verständlich erklärt, so dass wir darauf nicht weiter eingehen müssen. Die Bewerbung für DSDS 2018 ist nur über das verlinkte Formular möglich. Wir informieren darüber, sind sonst aber nicht daran beteiligt!

Sobald weitere Details bekannt werden, wie Termine für die Castings, die DSDS-Jury und mehr, berichten wir wieder darüber. Alle aktuelle Meldungen findet Ihr unter unserem neuen Stichwort DSDS 2018.

Mehr aktuelle Meldungen zu TV Shows findet Ihr in unserer Kategorie oder zu DSDS unter diesem Stichwort oder allgemeiner auch zu Casting Shows.