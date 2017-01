DSDS am 14.1.2017 – Kandidaten 4. Show DSDS 2017

Bei DSDS läuft am Samstag, den 14. Januar 2017 die 4. Show von DSDS 2017. Es gibt nur 10 Kandidaten und folglich eine kurze DSDS-Show. Nur 2 Stunden DSDS an diesem Samstag, anschließend läuft nämlich das Dschungelcamp. Deshalb können oder wollen auch wir uns diesmal etwas kürzer fassen. Unter den DSDS-Kandidaten am 14.1.2017 sind wieder solche, die man schon einmal bei DSDS gesehen hat oder solche, die bereits umfangreiche Erfahrungen in der Musik haben und auch wieder eine „prominente“ Kandidatin, die man bereits aus dem TV und der Yellow-Press kennt. Das alles weiter unten und der Reihe nach…

Wiederholung der 4. DSDS-Show 2017

Wer die 4. DSDS-Show am 14.1.2017 nicht sehen kann, könnte die Wiederholung in der Nacht zum Sonntag schauen (diesmal erst um 02.50 Uhr wegen des Dschungelcamps) oder die Wiederholung am Sonntag, den 15.1.2017 um 15.50 Uhr unmittelbar nach der Wiederholung der 3. Show. Beide DSDS-Shows werden also am kommenden Sonntag wieder direkt nacheinander wiederholt.

Kandidaten bei DSDS am 14. Januar 2017

Tim Berlingen kommt aus Essen und ist 29 Jahre alt. Tim Berlingen singt von Justin Timberlake den Song „Can´t Stop The Feeeling!“. Als Jury-Joker hat er Michelle gewählt.

Florian Schumacher alias „Yellow Dirk” kommt aus Köln und ist 30 Jahre alt. Er singt das von ihm selbst komponierte Lied „Schlagerboy“ und hat sich für Shirin David als Jury-Joker entschieden.

Victoria Pieper kommt aus Wanzleben und ist 24 Jahre alt. Victoria Pieper singt den AC/DC-Hit „Highway To Hell“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Patrick Schubert kommt aus Neumark und ist 26 Jahre alt. Patrick singt von Udo Lindenberg das Lied „Durch die schweren Zeiten“. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Darcy Junio Gratt ist 26 Jahre alt und kommt aus Ludesch in Österreich. Der Hobby-Cowboy und Rodeo-Reiter singt den Hit „Ai Se Eu Te Pego!“ von Michel Teló. Als Jury-Joker hat Darcy Junio Gratt Dieter Bohlen gewählt.

Anita Prinz ist 30 Jahre alt und kommt aus Berlin. Anita singt den Song „Chandelier“ von Sia und hat sich für Shirin David als Jury-Joker entschieden.

Christian Tesch ist erst 19 Jahre alt, arbeitet als Make-Up-Artist und wohnt in Netzeband und kommt eigentlich aus Nürnberg. Christian Tesch war 2015 schon einmal bei DSDS. Damals hat er es immerhin in den Auslands-Recall geschafft und ist dort nach der 3. Recall-Show ausgeschieden. Bei DSDS 2017 singt er von Philipp Poisel das Lied „Eiserner Steg“ und hat Dieter Bohlen als Jury-Joker ausgewählt.

Bahati Venus alias „Kolibri“ (von Richard Lugner) kommt aus Wien, ist 30 Jahre alt und war vor 2 Jahren bei „Adam und Eva“ dabei. Bahati singt 2 Songs, „Baby“ -ein selbst komponiertes Lied- und „System“ von Lary. Ihr Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

Nora Reder wohnt in Hamburg, stammt aber aus Ungarn, und ist 30 Jahre alt. Die professionelle Sängerin hat bereits umfangreiche Bühnenerfahrung und eine Ausbildung als Musical-Darstellerin in Budapest genossen. Nora Reder hat in etlichen Musicals gesungen, war mehrere Jahre auf Kreuzfahrtschiffen als Sängerin unterwegs, war und ist Sängerin in einer Band. Bei DSDS 2017 singt Nora Reder von Helene Fischer den Schlager „Ich will immer wieder… dieses Fieber spür’n“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen. Schafft sie es in den Recall, könnte sie weit kommen, denn Nora hat eine große Bandbreite der Songs, die sie singen kann. Von Schlager bis Heavy Metal ist alles dabei… Aber, solche Vorerfahrungen im Cover-Bereich sind oft auch nicht hilfreich bei DSDS, weil dabei nicht selten die eigene Persönlichkeit in der Stimme verloren geht – schließlich muss man vieles gut singen…

Danica Mae Miranda kommt aus Frankfurt, stammt von den Philippinen, und ist 20 Jahre alt. Danica rappt ziemlich cool und trägt die Songs „Super Bass“ von Nicki Minaj und „And I Am Telling You I’m Not Going“ von Jennifer Hudson vor. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.