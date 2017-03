Ed Sheeran – Wegweisende, neue CD Divide veröffentlicht

Ed Sheeran hat vor ein paar Tagen sein neues Album „Divide“ veröffentlicht (die richtige Bezeichnung „÷“). Das Album besticht durch eine große musikalische Vielfalt, die begeistert. Genre-Grenzen scheint Ed Sheeran nicht zu kennen – oder sich nicht darum zu scheren. Von typischen Singer-Songwriter-Songs über moderne Rockmusik bis hin Pop-Hymnen und sogar HipHop-Sounds ist vieles dabei, das man vielleicht nicht zuerst bei Ed Sheeran erwartet.

In dieser Bandbreite ist das Album „Divide“ von Ed Sheeran in gewisser Weise vielleicht sogar wegweisend für andere. Zwar kümmern sich schon seit geraumer Zeit international führende Pop-Künstler nur wenig um Genre-Schubladen und wildern munter drauf los mal in diesem und mal in jenem Revier. Aber eher mit einzelnen Songs bzw. Singles. So konzentriert oder komprimiert auf einem Album ist das selten. Zudem schließt Ed Sheeran so zu den ganz großen der Branche auf – falls das nicht ohnehin längst geschehen war.

So, wie es ist, ist das Album beim Hören fast wie ein gut zusammengestelltes Radio-Programm. Anmachen und eine Stunde lang gute und abwechslungsreiche Musik hören!

Es gibt das Album „Divide“ von Ed Sheeran mit 16 Songs in der Deluxe Edition als CD für 16,99 €, als mp3-Download für 10,29 € und als Vinyl-LP für 22,99 €. Wer amazon music hat, kann das ganze Album auch ohne zusätzliche Kosten hören.

Mehr solcher Nachrichten findet Ihr immer in unserem Popmusik Magazin oder allgemein unter unserem Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.