Eiskunstlauf 21.-23.10.2016 ISU Grand Prix Skate America

Eiskunstlauf. Mit Skate America in Chicago vom 21.-23. Oktober 2016 beginnt der ISU Eiskunstlauf Grand Prix 2016. Damit wird der Auftakt für die 6 Wettbewerbe des Eiskunstlauf-Grand-Prix 2016 an jedem der folgenden Wochenenden gemacht. Das Grand-Prix-Finale ist in diesem Jahr Anfang Dezember in Marseille, zusammen mit dem Finale des ISU Junior Grand Prix, dessen Wettbewerbe sonst schon abgeschlossen sind.

Beim ISU Grand Prix im Eiskunstlaufen starten immer nur eine bestimmte Anzahl der derzeit besten Eiskunstläufer der Welt. Bei Skate Amerika in Chicago vom 21.-23. Oktober 2016 sind keine deutschen Eiskunstläufer am Start, auch keine aus Österreich oder der Schweiz. Dafür sehen wir jede Menge aktuelle Eiskunstlauf-Prominenz, natürlich besonders die aus den USA.

Der Eiskunstlauf Grand Prix 2016 wird wie immer von Eurosport live übertragen, empfangbar allerdings nur mit dem Eurosport-Player, der ein paar Euro kostet (bitte beim Anbieter im Detail informieren). Auf Eurosport 2 gibt es jeweils einige Wettbewerbe live und einige Zusammenfassungen. Das TV-Programm werden aber viele nicht frei empfangen können und müssten dann auf den Eurosport-Player ausweichen.

In jedem Fall gibt es bei uns die Ergebnisse live oder zumindest zeitnah. Hier der

Zeitplan ISU Grand Prix 2015 Eiskunstlauf Milwaukee

Bitte beachten Sie die Zeitverschiebung. Die Angaben hier sind in Ortszeit!

Wettbewerbe am Freitag, den 21. Oktober 2016 (bei uns verschoben am 22.10.2016 nachts): 19.00 Uhr Kurzprogramm Eiskunstlauf Damen, 21.00 Uhr die Eiskunstlauf-Paare

Wettbewerbe am Samstag, den 22. Oktober 2016: 13.05 Uhr Kurzprogramm der Herren, 15.00 Uhr Kür der Damen, um 19.00 Uhr Kurztanz der Eistänzer, 20.40 Uhr Kür der Paare

Wettbewerbe am Sonntag, 23. Oktober 2016: 11.40 Uhr Kür der Herren, 13.34 Uhr Kür im Eistanz

TV-Übertragungen der Eiskunstlauf-Wettbewerbe in Chicago

Programm vom Freitag in der Nacht zum Samstag live ab 02.00 Uhr im ISU-Kanal auf Eurosport

Samstag 19.15 Uhr Aufzeichnung Kurzprogamm der Paare, 21.05 Uhr Kurzprogramm der Herren, 22.00 Uhr Kür der Damen auf Eurosport 2 und im ISU-Kanal auf Eurosport

Das Nachtprogramm und das vom Sonntag müssen wir noch ergänzen.

Ergebnisse ISU Grand Prix 21.-23.10.2016 in den USA

Ergebnis Eiskunstlauf Damen in Chicago

Zwischenergebnis nach dem Kurzprogramm

Ashley Wagner aus den USA – 69,50 (34,78+34,72) Mai Miharra aus Japan – 65,75 (35,72+30,03) Gracie Gold aus den USA – 64,87 (33,21+32,66) Gabrielle Dalemann aus Kanada – 64,49 (34,06+30,43) Mao Asada aus Japan – 64,47 (30,99+33,48) Mariah Bell aus den USA – 60,92 (31,01+29,91)

Ergebnis Eiskunstlauf Paare in Chicago

Zwischenergebnis nach dem Kurzprogramm

Evgenia Tatasova – Vladimir Morozov aus Russland – 75,24 (41,64+33,70) Haven Denney – Brandon Fazier aus den USA – 67,29 (37,49+29,80) Julianne Seguin – Charlie Bilodeau aus Kanada – 66,49 (35,96+30,53) Vanessa James – Mogan Cipes aus Frankreich – 65,78 (34,84+30,94)

