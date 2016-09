Eiskunstlauf: Annika Hocke 7. beim ISU Junior Grand Prix Russland 2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 22.09.2016

Eiskunstläuferin Annika Hocke aus Berlin hat beim ISU Junior Grand Prix von Russland vom 15.-17.9.2016 einen sehr guten 7. Platz geholt. Das ist ein schöner Einstieg für die junge Eiskunstläuferin, die in ihrer ersten Saison im ISU Junior Grand Prix für die Deutsche Eislauf-Union startet. Annika Hocke ist in diesem Jahr erst 16 Jahre alt geworden und trainiert in Berlin beim SC Charlottenburg.

Ebenfalls das erste Mal auf derartigem internationalen Eis stand Sophia Schaller aus Österreich, die vom EVS Salzburg kommt. Sophia Schaller hat in Saransk am Tag der Kür ihren 16. Geburtstag gefeiert und sich gleich um 2 Plätze noch verbessern können gegenüber dem Kurzprogramm.

Da gratulieren wir natürlich gern und ganz herzlich, Sophia nachträglich zum Geburtstag und beiden Eiskunstläuferinnen zum gelungen Einstieg in die ISU Grand Prix – Wettbewerbe – auch wenn’s altersgerecht erstmal „nur“ der ISU Junior Grand Prix war…

Die Ergebnisse von Saransk wollen wir hier insgesamt nachtragen:

Annika Hocke bekam insgesamt 141,17 Punkte aus Kür 89,18 (42,91+46,27) + KP 51,99 (29,20+22,79) – wie gesagt Platz 7 insgesamt. Sophia Schaller bekam insgesamt 119,84 Punkte aus Kür 79,61 (42,14+37,47) + KP 40,23 (21,83+18,40) – was insgesamt für Platz 9 reichte.

Leider haben wir kein aktuelles Foto von Annika, die ziemlich gereift ist in den letzten Monaten (und wollen sie auch nicht veralteten Fotos „quälen“) und auch keines von Sophia.

Hier 2 Videos unserer beiden jungen Ladys: Das Kurzprogramm von Annika Hocke (die Kür steht nicht zur Verfügung) und die Kür von Sophia Schaller:

Weitere Ergebnisse vom ISU Junior Grand Prix Saransk 15.-17.9.2016

Diesmal, weil außer dem genannten keine Sportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz anwesend waren, nur eine kurze Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse.

Ergebnisse Damen ISU Junior Grand Prix Saransk 15.-17.9.2016

Polina Tsurskaya aus Russland – 183,73 Punkte Stanislava Konstantinova aus Russland 175,20 Punkte Elizaveta Nugumanova aus Russland – 173,13 Punkte

Ergebnisse Herren vom ISU Junior Grand Prix Saransk 15.-17.9.2016

1 Alexander Samarin aus Russland – 228,33 Punkte Andrew Torgashev aus den USA – 204,91 Punkte Matyas Belohradsky aus Tschechien – 192,60 Punkte Petr Gummennik aus Russland 191,06 Punkte

Ergebnisse Eiksunstlauf Paare ISU Junior Grand Prix Saransk 15.-17.9.2016

Anastasia Mishina – Vladislav Mirzoev aus Russland – 175,82 Punkte Aleksandra Boikova – Dmitrii Kozlovskii aus Russland – 152,57 Punkte Ekaterina Borisova – Dmitry Sopot aus Russland – 150,76 Punkte

Ergebnisse Eistanz ISU Junior Grand Prix Saransk 15.-17.9.2016

1 Alla Loboda – Pavel Drozd aus Russland – 161,87 Punkte Christina Carreira – Anthony Ponomarenko aus den USA – 157,19 Punkte Sofia Shevchenko – Igor Eremenko aus Russland – 141,67 Punkte

Allgemeine Nachrichten zum Thema Eiskunstlauf in unseren Eiskunstlauf-Nachrichten oder spezieller unter Eiskunstlauf Nachwuchs. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften aus hiesiger Sicht finden Sie auf dieser extra von uns eingerichteten Seite.