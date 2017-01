Eiskunstlauf EM 2017 25.-29.1.2017 Ostrava, Zeitplan und TV-Übertragungen

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 25.01.2017

Die Europameisterschaft 2017 Eiskunstlauf ist vom 25.-29. Januar 2017 in Ostrava. Hier der Zeitplan der Eiskunstlauf-EM 2017 und der TV-Übertragungen. Auf die zur EM startenden Eiskunstläufer und Eistänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen wir in einem weiteren Artikel ein, in dem wir auch die Ergebnisse veröffentlichen. Das würde erfahrungsgemäß sonst zuviel hier, zu lang. Auf einige gute Platzierungen dürfen wir ja durchaus hoffen, sogar Medaillen-Hoffnungen hegen.

Zeitplan der Eiskunstlauf Europameisterschaft 2017

Hier die Wettbewerbe zur EM 2017 in Ostrava einer Übersicht: Obwohl wir weiter unten noch die TV-Übertragungszeiten extra ausweisen, geben wir hier Live-Übertragungen gleich mit an.

EM 2017 Eiskunstlauf-Wettbewerbe am Mittwoch, 25. Januar 2017

11.00 Uhr – Damen, Kurzprogramm – Live ab 14.00 Uhr, Eurosport 2

18.00 Uhr – Eröffnungsfeier

18.45 Uhr – Paare, Kurzprogramm

EM 2017 Eiskunstlauf-Wettbewerbe am Donnerstag, 26. Januar 2017

12.00 Uhr – Eistanz, Kurztanz – Live ab 14.00 Uhr, Eurosport 2

19.00 Uhr – Paare, Kür – Live auf Eurosport 1

EM 2017 Eiskunstlauf-Wettbewerbe am Freitag, 27. Januar 2017

11.15 Uhr – Herren, Kurzprogramm – Live ab 14.30 Uhr, Eurosport 2

18.00 Uhr – Damen, Kür

EM 2017 Eiskunstlauf-Wettbewerbe am Samstag, 28. Januar 2016

13.30 Uhr – Eistanz, Kür

17.50 Uhr – Herren, Kür – Live ab 19.30 Uhr, Eurosport 1

EM 2017 am Sonntag, 29. Januar 2017

14.30 Uhr – Schaulaufen

Die EM Eiskunstlauf 2017 im TV, Programm bei Eurosport

Eurosport überträgt die Eiskunstlauf-Europameisterschaft 2017 im Fernsehen bzw. Internet (Eurosportplayer) auf Eurosport 1 und auf Eurosport 2. Insgesamt sind das derzeit geplante 25 Eiskunstlauf-Sendungen auf Eurosport 1 und Eurosport 2 allein in den Tagen der EM selbst. Wir sortieren das wieder nach den Wettbewerben

Kurzprogramm der Damen live am Mittwoch, 25.1.2017 14.00-16.15 Uhr auf Eurosport 2

am Mittwoch, 25.1.2017 14.00-16.15 Uhr auf Eurosport 2 Kür der Damen Aufzeichnung am Samstag, 28.1.2017 01.30 -03.00 Uhr auf Eurosport 1

Aufzeichnung am Samstag, 28.1.2017 01.30 -03.00 Uhr auf Eurosport 1 Kurzprogamm der Männer live am Freitag, 27.1.2017 14.30-16.30 Uhr auf Eurosport 2, Aufzeichnung 22.00-23.00 Uhr

am Freitag, 27.1.2017 14.30-16.30 Uhr auf Eurosport 2, Aufzeichnung 22.00-23.00 Uhr Kür der Männer live am Samstag, 28.1.2017 19.30-22.00 Uhr auf Eurosport 1, Aufzeichnung 01.30-03.00 Uhr

am Samstag, 28.1.2017 19.30-22.00 Uhr auf Eurosport 1, Aufzeichnung 01.30-03.00 Uhr Kurzprogramm der Paare Aufzeichnung am Donnerstag, 26.1.2017 05.00-06.30 Uhr und 10.45-12.00 Uhr Eurosport 2

Aufzeichnung am Donnerstag, 26.1.2017 05.00-06.30 Uhr und 10.45-12.00 Uhr Eurosport 2 Kür der Paare Live am Donnerstag, 26.1.2017 19.00-22.00 Uhr Eurosport 1, Aufzeichnung nachts 01.30-03.00 Uhr und auf Eurosport 2 am Donnerstag 05.00-06.30 und 10.45-12.00 Uhr

am Donnerstag, 26.1.2017 19.00-22.00 Uhr Eurosport 1, Aufzeichnung nachts 01.30-03.00 Uhr und auf Eurosport 2 am Donnerstag 05.00-06.30 und 10.45-12.00 Uhr Kurzprogramm im Eistanz live am Donnerstag, 26.1.2017 14.00-16.30 Uhr auf Eurosport 2, Aufzeichnung 22.00-23.00 Uhr

am Donnerstag, 26.1.2017 14.00-16.30 Uhr auf Eurosport 2, Aufzeichnung 22.00-23.00 Uhr Kür der Eistanz-Paare Aufzeichnung am Samstag, 28.1.2017 18.00-19.20 Uhr Eurosport 1

Aufzeichnung am Samstag, 28.1.2017 18.00-19.20 Uhr Eurosport 1 Schaulaufen Aufzeichnung am Sonntag, 29.1.2017 18.00-19.26 Uhr Eurosport 2

