Eiskunstlauf: Ergebnisse Deutsche Nachwuchs-Meisterschaft 2017

Eiskunstlauf. Die Deutsche Nachwuchs-Meisterschaft 2017 Eiskunstlauf ist vom 12.-15. Januar 2017 in Mannheim im Eissportzentrum Herzogenried. Das Programm bei der Eiskunstlauf-Nachwuchsmeisterschaft 2017 ist sehr umfassend bei den vielen Altersklassen, in denen die Deutschen Meister 2017 im Eiskunstlaufen zu ermitteln sind.

Am Start in Mannheim sind in der Altersklasse Junioren die Damen, Herren und die Paare im Eiskunstlauf und im Eistanz. In der Altersklasse Jugend U18 die Mädchen und Jungen und im Nachwuchs sind wieder die Damen, Herren und die Paare im Eiskunstlauf und im Eistanz. In einigen Altersklassen wird noch in 2 Gruppen -A und B- unterschieden. Die verschiedenen Altersklassen und Disziplinen sind sehr unterschiedlich besetzt. Manchmal gibt es nur wenige Sportler und Sportlerinnen, manchmal aber auch sehr viele. Insgesamt sind das jedoch so viele, dass wir die Ergebnislisten nicht vollständig wiedergeben können. Regelmäßige Salsango-Leser kennen das ja von anderen Wettbewerben, wo wir auch oft nur die Besten aufschreiben (können). Dafür werden wir wieder die Ergebnisse aller Klassen veröffentlichen.

Ergebnisse Deutsche Nachwuchs-Meisterschaft Eiskunstlauf 2017

Die Ergebnisse werden immer weiter ergänzt, aber nicht immer live oder ganz zeitnah, wie sonst bei Salsango üblich. Wir müssen das wegen anderer Veranstaltungen etwas eintakten…

Ergebnis Junioren Damen DNM 2017 Eiskunstlauf

Zwischenstand nach dem Kurzprogramm:

Ann-Christin Marold aus Regensburg – KP 51,85 (32,63+19,22) Franziska Kettl aus Garmisch – KP 45,61 (25,81+19,80) Dora Hus aus Mannheim – KP 45,41 (26,47+18,94) Jennifer Schmidt aus Berlin – KP 44,28 (24,28+20,00) Kristina Isaev aus Mannheim – KP 43,92 (25,04+19,88) Alissa Scheidt aus München – KP 38,00 Celine Göbel aus Essen – KP 37,21 Sarah Anderson aus München – KP 36,32

