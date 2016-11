Eiskunstlauf ISU Grand Prix 18.-19.11.2016 Peking

Der Eiskunstlauf ISU Grand Prix Peking, der „Audi Cup of China 2016″ findet am 18.-19. November 2016 statt. Nachdem Aljona Savchenko – Brunot Massot in der letzten Woche in Paris souverän die Qualifikation für das Grand Prix Finale geschafft haben, sind in Peking Mari Vartmann – Ruben Blommaert aus Deutschland am Start. Jedoch sollte man hier die Trauben nicht zu hoch hängen. Eine Qualifikation dieses Eiskunstlauf-Paares für das Grand Prix Finale wäre schon eine kleine Sensation – die wir den beiden aber gönnen würden… Wir freuen uns aber auch schon über ein gutes Kurzprogramm und eine gute Kür…

Bei den Damen sind in China u.a. Kaetlyn Osmond aus Kanada dabei, die bei ihrem ersten Grand-Prix-auftritt mächtig aufgetrumpft hatte. Auch Ashley Wagner aus den USA ist dabei.

Sie finden hier wie immer den Zeitplan des „Audi Cup of China 2016“, die TV-Übertragungszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Peking und dann später natürlich auch die Ergebnisse dieses 5. ISU Grand Prix dieser Eiskunstlauf-Saison 2016-2017.

Zeitplan ISU Grand Prix Eiskunstlauf „Audi Cup of China“ 2016

Peking ist uns 7 Stunden voraus. Die Eiskunstlauf-Wettbewerbe beim „Audi Cup of China“ beginnen hier also schon am frühen Vormittag. Bevor wir uns verrechnen, geben wir die Original-Zeiten in Peking hier an und unten bei den TV-Übertragungszeiten sind sie dann, wie hier bei uns…

Am Freitag, den 18. November 2016 sind alle Kurzprogramme: 15.30 Uhr Kurztanz Eistanz, 17.10 Uhr Kurzprogramm der Damen, 19.05 Uhr Herren Kurzprogramm, 21.00 Uhr Kurzprogramm Eiskunstlauf-Paare

Am Samstag, den 19. November 2016 sind alle Kür-Programme: 14.30 Uhr Kür der Eistanz-Paare, 16.30 Uhr Kür der Damen, 18.50 Uhr Kür der Herren, 21.00 Uhr Kür der Paare

Das Schaulaufen ist am Sonntag, den 20. November 2016 um 14.30 Uhr.

TV-Übertragszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Peking

Die meisten Wettbewerbe werden von Eurosport wieder live übertragen – allerdings verteilt auf Eurosport 1 und Eurosport 2.

Am Freitag, den 18.11.2016 werden die Kurzprogramme alle live auf Eurosport 2 übertragen – im Eistanzen ab 08.30 Uhr, der Damen ab 10.15 Uhr, der Männer ab 12.00 Uhr und die Paare ab 13.45 Uhr. Wiederholungen gibt es am Freitagabend hintereinander weg in der gleichen Reihenfolge ab 21.00 Uhr, wie immer im 45 Minuten-Rhythmus und dann noch verstreut vor und zwischen den Kür-Wettbewerben am Samstag.

Am Samstag, den 19.11.2016 werden auch alle Kür-Programme live auf Europsor 2 übertragen – die Eistanz-Kür ab 7.30 Uhr, die Kür der Frauen ab 09.30 Uhr, die Kür der Männer ab 11.30 Uhr und die Kür der Paare ab 13.45 Uhr. Wiederholungen werden nachts gezeigt.

Am Sonntag, den 20.11.2016 wird das Schaulaufen als Aufzeichnung ab 14.00 Uhr auf Eurosport 2 gezeigt.

Ergebnisse ISU Grand Prix Peking 18.-19.11.2016

Die Ergebnisse ergänzen wir gleich hier live während der Wettbewerbe.

Ergebnis Eistanz-Paare in Peking

Wettbewerbe haben noch nicht begonnen…

