Eiskunstlauf ISU Grand Prix 25.-27.11.2016 Japan

Der Eiskunstlauf ISU Grand Prix 2016 in Japan hat seine Wettbewerbe vom 25.-27. November 2016, wieder mit Mari Vartmann – Ruben Blommaert aus Deutschland. Es ist der letzte Eiskunstlauf Grand Prix der aktuellen Saison, abgesehen vom Grand-Prix-Finale in 2 Wochen. Dafür sind bereits qualifiziert Aljona Savchenko – Bruno Massot, die beim 3. und 4. Grand Prix am Start waren.

Sie finden hier auch wieder den Zeitplan der NHK-Trophy 2016, die TV-Übertragungszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Sapporo und natürlich die Ergebnisse dieses 6. ISU Grand Prix dieser Eiskunstlauf-Saison 2016-2017.

Zeitplan ISU Grand Prix Eiskunstlauf NHK Trophy 2016

Sapporo ist uns 9 Stunden in der Zeit voraus. Die Wettbewerbe bei der NHK-Trophy beginnen also für uns immer schon am frühen Morgen. Wir geben hier die Original-Zeiten in Japan an und unten bei den TV-Übertragungszeiten dann die unsrigen:

Am Freitag, den 25. November 2016 sind: 14.20 Uhr Kurzprogramm Eiskunstlauf-Paare, 16.10 Uhr Kurzprogramm der Damen, 19.10 Uhr Herren Kurzprogramm

Am Samstag, den 26. November 2016 sind: 12.45 Uhr , 21.00 Uhr Kurztanz Eistanz, 14.35 Uhr Kür der Paare, 16.55 Uhr Kür der Damen, 19.30 Uhr Kür der Herren

Am Sonntag, den 27. November 2016 sind: 11.45 Uhr Kür der Eistanzpaare, 15.00 Uhr Schaulaufen.

TV-Übertragszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Sapporo

Diesmal werden die Eiskunstlauf-Wettbewerbe zwar wieder von Eurosport live übertragen, doch sehr verteilt, teils auch nur im ISU-Kanal.

Am Freitag, den 25.11.2016 werden die Kurzprogramme der Paare und der Damen live im ISU-Kanal übertragen (06.20 Uhr und 08.10 Uhr). Ab 11.10 Uhr gibt es das Kurzprogramm der Herren live auf Eurosport 2. Es gibt diverse Wiederholungen auf Eurosport 2.

Am Samstag, den 26.11.2016 gibt es den Kurztanz der Eistänzer live ab 04.45 Uhr, die Kür der Paare ab 06.35 Uhr auf dem ISU-Kanal, die Kür der Damen live ab 08.45 Uhr auf Eurosport 2 und die Kür der Herren live auf dem ISU-Kanal ab 11.30 Uhr. Wie immer diverse Wiederholungen…

Am Sonntag, den 20.11.2016 kommt er st die Kür der Eistänzer ab 03.45 Uhr und dann das Schaulaufen ab 07.00 Uhr live im ISU-Kanal.

Ergebnisse ISU Grand Prix Japan 25.-27.11.2016

Die Ergebnisse ergänzen wir gleich hier live während oder kurz nach den Wettbewerbe.

Ergebnis Eiskunstlauf-Paare in Sapporo

Das Kurzprogramm ist beendet. Hier der Zwischenstand:

Cheng Peng – Yang Jin aus China – 73,33 (41,29+32,04) Meagan Duhamel – Eric Radford aus Kanada – 72,95 (39,53+34,42) Xuehan Wang – Lei Wang aus China – 65,66 (35,17+30,49) Mari Vartmann – Ruben Blommaert aus Deutschland – 61,23 (32,77+28,46)

Ergebnis Eiskunstlauf Damen in Sapporo

Das Kurzprogramm ist beendet. Hier der Zwischenstand:

Anna Pogorilaya aus Russland – 71,56 (36,50+35,26) Maria Sotskova aus Russland – 69,96 (37,78+32,18) Satoko Miyahara aus Japan – 64,20 (32,08+33,12) Mirau Nagasu aus den USA – 63,49 (32,42+31,07) Wakaba Higuschi aus Japan – 62,58 (32,04+30,54)

Mehr Eiskunstlauf Nachrichten bei uns finden Sie immer unter dem Stichwort vorn. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften aus hiesiger Sicht finden Sie auf dieser extra von uns eingerichteten Seite.