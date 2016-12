Eiskunstlauf – ISU Grand Prix Finale 8.-11.12.2016 Marseille

Aljona Savchenko - Bruno Massot nicht im Frankreich dabei

Erstes Eiskunstlauf-Highlight der Saison 2016-2017, das gemeinsame Grand Prix Finale 2016 der Profis und der Junioren in Marseille. Aus deutscher Sicht mit einem tränenden Auge, denn Aljona Savchenko – Bruno Massot haben verletzungsbedingt zurück gezogen. Qualifiziert hatten sich Aljona Savchenko – Brunot Massot souverän mit 2 Siegen in „ihren“ beiden Grand-Prix-Wettbewerben. So bleibt nicht nur der Showdown mit den besten Eiskunstlauf-Paaren für die deutsche Medaillenhoffnung aus, sondern auch deren erste Kräftemessen mit den Allerbesten in dieser Saison im Hinblick auf die WM. Doch fehlen unter diesem Gesichtspunkt durchaus auch ein paar andere Medaillen-Kandidaten, z.B. bei den Eiskunstlauf-Damen, weil die bisher ihr Leistungsvermögen nicht abrufen konnten.

Die Eiskunstlauf-Junioren und die -Senioren (so heißen sie nun mal…) haben seit Ende des Sommers jeweils 6 Grand Prix – Wettbewerbe absolviert. Dort startberechtigt waren nur die besten Eiskunstläufer der letzten Saison, und zwar bei 2 Wettbewerben. Die dann jeweils besten 6 Einzel-Sportler oder Paare in jeder Disziplin dürfen zum Grand Prix Finale 2016 nach Marseille. Auch dürfen die Sportler nur im Junior-Grand-Prix oder bei den Großen starten. Bei einigen wäre altersbedingt durchaus beides möglich. Aber, da müssen sie sich entscheiden und in der Regel erfolgt ein konsequent systemischer Aufbau…

Sie finden hier wie gewohnt den Zeitplan des ISU Grand Prix Finale 2017, die TV-Übertragungszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Marseille und selbstverständlich dann die Ergebnisse, durchaus verbunden mit ein paar Kommentaren, wo sie uns angebracht oder notwendig erscheinen.

Zeitplan ISU Grand Prix Finale 2016

Am Donnerstag, den 8. Dezember 2016 sind alle Kurzprogramme der Junioren und die der Paare und der Herren bei den Profis, nämlich

14.05 Uhr Eistanz Junioren

15.20 Uhr Herren Junioren

16.25 Uhr Junioren Paare

17.40 Uhr Junioren Damen

19.45 Uhr Paare live auf Eurosport 2

21.10 Uhr Herren live auf Eurosport 2

Am Freitag, den 9. Dezember 2016 sind

15.45 Uhr Kür Eistanz Junioren

17.05 Uhr Kür Damen Junioren

19.05 Uhr Eistanz Kurztanz – live auf Eurosport 2

20.20 Uhr Kür der Paare – live auf Eurosport 2

21.45 Uhr Kurzprogramm der Damen – live auf Euosport 2

Am Samstag, den 10. Dezember 2016 sind:

14.00 Uhr Kür Herren Junioren

15.20 Uhr Kür Junioren Paare

16.45 Uhr Kür Eistanz – live auf Eurosport 2

19.00 Uhr Kür der Damen – live auf Eurosport 2

20.20 Uhr Kür der Herren – live auf Eurosport 2

Am Sonntag, den 11. Dezember 2016 ist dann noch von 14.00 – 16.30 Uhr das Schaulaufen.

TV-Übertragszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Marseille

Um nicht alle Zeiten noch einmal aufführen zu müssen, haben wir diesmal oben im Zeitplan gleich dran geschrieben, welche Wettbewerbe live übertragen werden (alle Wettbewerbe, außer die der Junioren). Übertragungen auf Eurosport 1 gibt es an diesem Wochenende gar nicht. Da gibt es zu viele andere Wintersport-Wettbewerbe… Am Montag, den 12. Dezember 2016 gibt es aber von 08.30-10.00 Uhr eine Zusammenfassung auf Eurosport 1.

Ergebnisse ISU Junior Grand Prix Finale 2016

Hier ergänzen wir noch die qualifizierten Eiskunstläufer und Paare.

Ergebnisse Eiskunstlauf Grand Prix Finale 2016

Bei den Eiskunstlauf-Herren haben sich qualifiziert in der Reihenfolge wie angegeben: Javier Fernandez, Patrick Chan, Yuzuru Hanyu, Shoma Uno, Nathan Chen, Adam Rippon.

Bei den Eiskunstlauf-Damen haben sich qualifiziert: Evgenia Medvedeva, Anna Pogorilaya, Elena Radionova, Kaetlyn Osmond, Maria Sotskova, Satoko Miyahara.

Bei den Eiskunstlauf-Paaren sind qualifiziert: Meagan Duhamel – Eric Radford, Xiaoyu Yu – Hao Zhang, Chen Peng – Yang Yin, Evgenia Tarasove – Vladimir Morozov, Julianne Seguin,- Charlie Bilodeau, Natalia Zabiiako – Alexander Enbert.

Bei den Eistanz-Paaren sind qualifiziert: Tessa Virtue – Scott Moir, Maia und Alex Shibutani, Gabriella Papadakis – Guillaume Cizeron, Ekaterina Bobrova – Dmitri Soloviev, Madison Chock – Evan Bates, Madison Hubbel – Zachary Donohue.

Mehr Eiskunstlauf Nachrichten bei uns finden Sie immer unter dem Stichwort vorn. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften aus hiesiger Sicht finden Sie auf dieser extra von uns eingerichteten Seite.