Eiskunstlauf ISU Grand Prix Kanada 28.-30. Oktober 2016

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 27.10.2016

Eiskunstlauf. Vom 28.-30.10.2016 macht der ISU Eiskunstlauf Grand Prix 2016 Halt bei Skate Canada zu den Eiskunstlauf-Wettbewerben in Mississauga. Aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind auch in Kanada keine Eiskunstläufer oder Eistänzer dabei – aber sonst natürlich viel Feines, was der Eiskunstlauf-Sport derzeit zu bieten hat. Beim ISU Grand Prix im Eiskunstlaufen startet ja immer nur eine kleine Auswahl der derzeit besten Eiskunstläufer der Welt.

Die Wettbewerbe von Skate Canada in Mississauga vom 28.-30. Oktober 2016 werden wieder von Eurosport übertragen und konzentrieren sich auf den Abend bzw. die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Am Sonntagabend ist dann nur noch das Schaulaufen. Alle Wettbewerbe werden live übertagen und einige dann auch tagsüber wiederholt. Das haben wir unten zusammengestellt. Ohne Einschränkungen zu sehen sind die Kür- und Kurzprogramme nur mit dem Eurosport-Player, der ein paar Euro kostet (bitte beim Anbieter im Detail informieren). Auf Eurosport 2 gibt es wieder jeweils einige Wettbewerbe live und einige Zusammenfassungen. Das TV-Programm werden aber viele nicht frei empfangen können und müssten dann auf den Eurosport-Player ausweichen.

Wie immer gibt es aber bei uns in Salsango die Ergebnisse live oder mindestens zeitnah – also z.B. morgens für die hier nächtlichen Wettbewerbe. Hier der

Zeitplan ISU Grand Prix 2016 Eiskunstlauf Skate Canada

Bitte beachten Sie die Zeitverschiebung. Die Angaben hier sind in Ortszeit! Unten bei den TV-Zeiten finden Sie die Live-Zeiten hier bei uns(Nachmittags ist hier bei uns abends, die Abend-Veranstaltungen sind hier bei uns nachts):

Wettbewerbe am Freitag, den 28. Oktober 2016: 15.00 Uhr Kurzprogramm Eiskunstlauf Damen, 16.45 Uhr die Eiskunstlauf-Paare, 19.30 Uhr Eistanz Kurztanz, 21.00 Uhr Herren Kurzprogramm

Wettbewerbe am Samstag, den 29. Oktober 2016: 14.35 Uhr Kür der Damen, 16.34 Uhr Kür der Paare, 19.00 Uhr Kür der Herren, 21.15 Uhr Kür Eistanz-Paare

TV-Übertragungen der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Kanada

Damen: Freitag 21.00 Uhr Kurzprogramm live, Wiederholung Samstag 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, anschließend ab 20.30 Uhr Kür live (Wiederholung Sonntag 16.00 Uhr)

Paare: Freitag 22.30 Uhr Kurzprogramm live, Wiederholung Samstag 14.00 Uhr, Kür der Paare am Samstag ab 22.15 Uhr live

Eistanz: Nur im ISU-Kanal des Eurosport-Player Samstag 1.30 Uhr live der Kurztanz, am Sonntag ab 03.00 Uhr die Kür

Herren: Nur im ISU-Kanal des Eurosport-Player Samstag 03.05 live das Kurzprogramm, am Sonntag ab 00.55 Uhr die Kür der Herren

Schaulaufen am Sonntag ab 19.00 Uhr live im ISU-Kanal, ab 21.00 Uhr auf Eurosport 2.

Ergebnisse ISU Grand Prix Skate Canada 28.-30.10.2016

Die Ergebnisse ergänzen wir, sobald sie uns vorliegen – also live oder am frühen Morgen.

Mehr Eiskunstlauf Nachrichten bei uns finden Sie immer unter dem Stichwort vorn. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften aus hiesiger Sicht finden Sie auf dieser extra von uns eingerichteten Seite.