Eiskunstlauf ISU Grand Prix Moskau 4.-6.11.2016 + TV-Zeiten mit Aljona Savchenko – Bruno Massot

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 3.11.2016

Mit dem Rostelecom Cup 2016, dem Eiskunstlauf Grand Prix in Moskau vom 4.-6. November 2016, geht für die deutschen Eiskunstlauf-Fans die Saison eigentlich erst so richtig los. Denn es ist der erste Grand Prix – Auftritt von Aljona Savchenko – Bruno Massot, dem führenden deutschen Eiskunstlauf-Paar. Insgesamt ist der Rostelecom Cup Moskau der 3. Grand Prix in der Eiskunstlauf-Saison 2016-2017 (wir hatten über die anderen Wettbewerbe auch berichtet).

Frohe Kunde auch was die Übertragungen der Wettbewerbe im Fernsehen angeht. Fast alle Wettbewerbe werden auch im frei empfangbaren Eurosport 1 übertragen, außerdem natürlich wie immer auf Eurosport 2. Sie finden unten die Übertragungszeiten und Wiederholungen.

Natürlich hoffen wir für Aljona Savchenko – Bruno Massot, dass es bestens läuft und drücken fest die Daumen. Bei der Nebelhorn-Trophy 2016 war der Auftritt schon hoffnungsvoll, wenn auch nicht perfekt. Um sich für das Grand Prix Finale 2016 im Dezember qualifizieren zu können, müssen Aljona Savchenko – Bruno Massot aber schon eine sehr gute Leistung zeigen, denn die Konkurrenz „schläft nicht“ (ich geb 5 € ins Phrasenschwein…).

Auch auf die Eiskunstlauf-Wettbewerbe der Damen in Moskau darf man gespannt sein. Evgenia Medvedeva und Kaetlyn Osmond haben in der letzen Woche in Kanada mit Bestleistungen eine deutliche Ansage gemacht. da werden sich z.B. Julia Lipnitskaia und Elena Radionova bei ihrem Heims-Grand-Prix nach der Decke strecken müssen…

Bei den Herren ist z.B. Javier Fernandez aus Spanien in Moskau dabei und auch im Eistanz kann man sich auf herausragende Leistungen freuen!

Zeitplan ISU Grand Prix Eiskunstlauf Rostelecom Cup 2016

Alle Angaben in deutscher Zeit!

Wettbewerbe am Freitag, den 4. November 2016: 12.45 Uhr Kurztanz Eistanz, 14.25 Uhr Herren Kurzprogramm, 17.00 Uhr Kurzprogramm Eiskunstlauf-Paare, 18.40 Uhr Eiskunstlauf Damen

Wettbewerbe am Samstag, den 5. November 2016: 12.00 Uhr Kür Eistanz-Paare, 13.50 Uhr Kür der Herren, 16.05 Uhr Kür der Paare, 17.50 Uhr Kür der Damen

Schaulaufen am Sonntag, den 6. November 2016 13.00 Uhr.

TV-Übertragungen der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Russland

TV-Zeiten Eiskunstlauf Paare

Freitag, 4.11.2016 Kurzprogramm live ab 17.00 Uhr auf Eurosport 1, Samstag, 5.11.2016 Kür der Paare ab 16.00 Uhr live auf Eurosport 1, Wiederholung 19.45 Uhr Eurosport 2 und Sonntag früh (siehe unten)

TV-Zeiten Eiskunstlauf Damen

Freitag, 4.11.2016 Kurzprogramm live ab 18.45 Uhr auf Eurosport 1, Wiederholung um 23.15 Uhr und auf Eurosport 2 Samstag, 5.11.2016 ab 6.45 Uhr und ab 10.30 Uhr, Kür der Damen live am Samstag, 5.11.2016 ab 17.45 Uhr auf Eurosport 2, Wiederholung auf Eurosport 1 um 23.00 Uhr und Sonntag früh (siehe unten)

TV-Zeiten Eiskunstlauf Herren

Kurzprogramm der Herren live am Freitag, 5.11.2016 ab 14.30 Uhr auf Eurosport 2, Wiederholung 22.15 Uhr und auf Eurosport 2 am Samstag, 5.11.2016 um 06.00 Uhr und um 10.00 Uhr, Kür der Herren live am Samstag, 5.11.2016 ab 13.30 Uhr auf Eurosport 2, Wiederholung auf Eurosport 1 um 17.30 Uhr und Sonntag früh (siehe unten)

TV-Zeiten Eistanz

Kurztanz live am Freitag, 4.11.2016 ab 12.45 Uhr auf Eurosport 2, Wiederholung am Samstag, 5.11.2016 ab 11.15 Uhr, Eistanz-Kür live am Samstag, 5.11.2016 ab 12.00 Uhr auf Eurosport 2 und Wiederholung Sonntag früh (siehe unten)

TV-Zeiten sonstige Übertragungen

Das Schaulaufen wird am Sonntag, 6.11.2016 ab 13.00 Uhr live auf Eurosport 2 gezeigt und eine Wiederholung um 19.00 Uhr.

Auf Eurosport 2 laufen am Sonntag, den 6. November 2016 ab 6.00 Uhr alle Kür-Programme in einer Wiederholung, jeweils 45 Minuten in der Reihenfolge Eistanz, Herren, Paare, Damen.

Ergebnisse ISU Grand Prix Rostelecom Cup 4.-5. November 2016

Die Ergebnisse ergänzen wir gleich hier live während der Wettbewerbe.

