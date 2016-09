Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix Ljubljana 22.-24.9.2016

Beim Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix von Slowenien vom 22.-24. September 2016 in Ljubljana sind wieder mehr Eiskunstläufer(innen) und Eistänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am Start. Zuletzt sind wir ja bzgl. der Anzahl der Sportler nicht gerade verwöhnt worden, auch wenn wir uns über das gute Abschneiden der beiden Damen aus Deutschland und Österreich am letzten Wochenende in Saransk sehr gefreut haben.

Dabei sind beim Junior Grand Prix in Ljubljana die Eiskunstlauf Damen Lea Johanna Dastich aus Deutschland, Alisa Stomakhina aus Österreich und Polina Ustinkova aus der Schweiz, bei den Eiskunstlauf Herren Thomas Stoll aus Deutschland, Luc Maierhofer aus Österreich und Nurullah Sahaka für die Schweiz sowie bei den Eistanz-Paaren Sarah Michelle Knispel – Maximilian Voigtländer aus Deutschland, Elizaveta Orlova – Stephano Valentino Schuster aus Österreich und Maria Louise Leupold – Christof Michael Steger aus der Schweiz. Einen Wettbewerb der Eiskunstlauf-Paare gibt es in Slowenien in diesem Jahr nicht.

Wir von Salsango sind an diesem Wochenende auch wieder live mit Ergebnisse und Videos vom ISU Junior Grand Prix dabei und ergänzen die Ergebnisse quasi live bzw. unmittelbar nach Abschluss der jeweiligen Wettbewerbe:

Zeitplan ISU Junior Grand Prix Ljubljana 22.-24.9.2016

Donnerstag, 22.9.2016 – 14.15 Uhr Damen Kurzprogramm, 19.25 Uhr Herren KP

Freitag 23.09.2016 – 15.30 Uhr Eistanz Kurztanz, 17.50 Uhr Herren Kür

Samstag, 24.09.2016 – 12.20 Uhr Damen Kür, 18.05 Uhr Eistanz Kür

In den Kurzprogrammen laufen Alisa Stomakhina aus Österreich in der vorletzten Gruppe und Lea Johanna Dastich aus Deutschland in der letzten Gruppe. Bei den Herren starten Thomas Stoll aus Deutschland in der erste Gruppe und Luc Maierhofer aus Österreich in der 3. Gruppe. Bei den Eistänzern starten Maria Louise Leupold – Christof Michael Steger aus der Schweiz in der erste Gruppe, Elizaveta Orlova – Stephano Valentino Schuster aus Österreich in der vorletzten Gruppe und Sarah Michelle Knispel – Maximilian Voigtländer aus Deutschland in der letzten Gruppe.

Die Startplätze in der Kür richten sich nach den Ergebnissen im Kurzprogramm (umgekehrte Reihenfolge).

Live-Stream aus Ljubljana

Hier können wir Ihnen eine Live-Stream aus Ljubljana nur anbieten, wenn auch Wettbewerbe laufen. Die Videos der wichtigsten Sportler werden wir bei den Ergebnissen ergänzen.

Ergebnisse vom ISU Junior Grand Prix Ljubljana 22.-24.9.2016

Ergebnisse Damen ISU Junior Grand Prix Ljubljana 22.-24.9.2016

In der Kür lief es viel besser für Lea Johanna Dastich, wenn auch nicht fehlerfrei! Insgesamt bekam sie 125,87 Punkte, davon in der Kür 83,93 (43,93+40,00). Das reichte für Platz 11. Die erst 13-jährige Polina Ustinkova aus der Schweiz bekam 119,02 Punkte, davon in der Kür 81,60 (42,53+40,07) – Platz 13. Alisa Stomakhina aus Österreich erhielt insgesamt 115,93 Punkte, davon in der Kür 74,51 Punkte (35,90+38,61) – Platz 15.

Kurzprogramm: Polina Ustinkova aus der Schweiz bekam 37,42 Punkte (21,33+17,09). Alisa Stomakhina aus Österreich bekam 41,42 Punkte (20,86+20,56). Lea Johanna Dastich aus Deutschland war selbst wenig glücklich mit ihrem Kurzprogramm. Sie scheint jedoch noch ein Stück gewachsen und erwachsener geworden zu sein. Da muss sich auch ein bestens trainierter Sportlerkörper erstmal neu sortieren und das dauert seine Zeit… Am Ende kamen 41,94 Punkte (23,51+19,43) zusammen.

Die erst 14-Jährige Alina Zagitova aus Russland hat ein schönes Kurzprogramm gezeigt und führte danach die Konkurrenz an. Am Ende wurde es Platz 3.

Hier der Endstand der Besten nach Kür und Kurzprogramm:

Rika Kihira aus Japan – 194,24 Punkte aus Kür 128,31 (71,74+56,57) + KP 65,93 (38,65+27,28) Marin Honda aus Japan – 178,75 Punkte aus Kür 120,96 (64,10+56,86) + KP 57,79 Alina Zagitova aus Russland – 177,38 Punkte aus Kür 109,29 + KP 68,09 (39,97+28,12) Eunsoo Lim aus Korea – 166,91 Punkte, davon Kür 111,03 Alisa Lozko aus Russland – 159,59 Punkte aus Kür 99,81 + KP 59,78 Ashley Lin aus den USA – 154,45 Punkte aus Kür 97,37 + KP 57,08

Hier noch die Videos unserer Eiskunstläuferinnen – jeweils erst das Kurzprogramm, dann die Kür:

Ergebnisse Herren ISU Junior Grand Prix Ljubljana 22.-24.9.2016

Das Kurzprogramm der Herren ist vorbei, es läuft die Kür. Nurullah Sahaka, der für die Schweiz startet, bekam insgesamt 154,55 Punkte aus Kür 99,91 (44,11+56,80) + KP 54,64 Punkte (28,68+26,96) auf Platz 12, Thomas Stoll aus Deutschland bekam insgesamt 141,43 Punkte aus Kür 91,48 (42,20+49,28) + KP 49,95 Punkte (24,77+25,18) – Platz 16 – und Luc Maierhofer aus Österreich 125,83 aus Kür 84,63 (43,05+43,58) + KP 41,20 Punkte (21,20+22,00) – Platz 19.

Für Nurullah Sahaka und Thomas Stoll waren das im Kurzprogramm persönliche Bestleistungen! Herzlichen Glückwunsch! Kür müssen wir erst prüfen…

Hier der Endstand der Besten:

Alexei Krasnozhon aus den USA – 211,18 Punkte aus Kür 139,20 (73,36+65,84) + KP 71,98 (38,52+33,46) Ilia Skirda aus Russland – 208,28 Punkte, aus Kür 138,96 (71,24+67,72) + KP 69,32 Kazuki Tomono aus Japan – 202,57 Punkte aus Kür 133,61 (70,05+63,56) + KP 68,96 Dmitri Aliev aus Russland – 200,91 aus Kür 122,88 (60,74+64,14) + KP 78,03 (41,51+36,52) Joseph Phan aus Kanada – 197,72 Punkte aus Kür 127,39 + KP 70,33 (36,44+33,89)

Und nun wieder ein paar Videos vom Kurzprogramm – Kür müssen wir erst sichten… (nur ist leider keines von Nurullah Sahaka dabei):

Ergebnisse Eistanz ISU Junior Grand Prix Ljubljana 22.-24.9.2016

Sarah Michelle Knispel – Maximilian Voigtländer aus Deutschland 90,68 Punkte aus Kür 51,12 (24,94+27,18) + KP 39,56 Punkte (21,00+18,56) – Platz 9, Elizaveta Orlova – Stephano Valentino Schuster aus Österreich 86,56 Punkte aus Kür 56,26 (30,64+25,62) + KP 30,30 (15,10+16,20) – Platz 10 und Maria Louise Leupold – Christof Michael Steger aus der Schweiz 78,72 Punkte aus Kür 45,66 (23,32+23,34) + KP 32,08 (17,28+15,80) – Platz 13.

Die Besten nach Kür und Kurzprogramm waren:

Lorraine McNamara – Quinn Carpenter aus den USA – 148,62 Punkte aus Kür 86,02 (37,42+48,69) + KP 62,20 (30,44+32,16) Sofia Polishchuk – Alexander Vakhnov aus Russland – 144,76 Punkte aus Kür 89,16 (44,76+44,40) + KP 55,60 (26,68+28,92) Anastasia Skoptcova – Kirill Aleshin aus Russland – 143,78 Punkte aus Kür 86,98 (43,30+43,68) + KP 56,80 (28,60+28,20) Natascha Lagouge – Corentin Rahier aus Frankreich – 127,70 Punkte aus Kür 76,64 + KP 51,60 Ashlynne Stairs – Lee Royer aus Kanada – 124,14 Punkte aus Kür 73,62 + KP 50,52

Videos vom Kurzprogramm – Kür müssen wir erst sichten:

