Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix Yokohama 9.-11.9.2016

Der ISU Junior Grand Prix in Yokohama vom 9.-11. September 2016 muss -außer Oksana Artyomenko aus der Schweiz- ohne Eiskunstläufer aus den Ländern auskommen, über die wir berichten. 2 weitere Startplätze, einer für die Schweiz bei den Eiskunstlauf-Herren und einer im Eistanz für Deutschland gab es, wurden aber offenbar nicht genutzt. Einen Paarlauf-Wettbewerb gibt es bei diesem ISU Junior Grand Prix in Yokohama nicht.

Deshalb ist diesmal unsere Berichterstattung nicht so intensiv und aktuell, wie wir das sonst handhaben. Wir werden uns -abgesehen von Oksana Artyomenko– auf die besten Endergebnisse und Videos der Sieger beschränken.

Oksana Artyomenko ist 13 Jahre alt, kommt ursprünglich aus der Ukraine, lebt aber in der Schweiz und ist das erste Mal beim Eiskunstlauf ISU Junior Grand Prix dabei. Mit ihrem Auftritt in Japan kann sie beim Kurzprogramm sehr zufrieden sein, die Kür wackelte etwas – aber nicht grundsätzlich… Der Ausdruck von ihr ist sehr schön und hat sichtbar Freude am Eislaufen. Die Geschwindigkeit fehlt manchmal noch – und dadurch die Flüssigkeit im Vortrag. Insgesamt aber ein sehr erfreulicher Einstieg in den Junior Grand Prix!

Oksana Artyomenko lag nach dem Kurzprogramm der Eiskunstlauf-Damen auf Platz 10 mit 43,50 Punkten (24,81+18,69). Die Kür brachte 68,59 Punkte (35,10+35,49), insgesamt sind das 112,09 Punkte, was insgesamt für Platz 14 reichte. Trotz Tücken eine prima Platzierung. Herzlichen Glückwunsch!

Hier die Videos von Oksana vom Kurzprogramm und von der Kür:

Ergebnis Eiskunstlauf Damen ISU Junior Grand Prix Yokohama 9.-11.9.2016

Kaori Sakamoto aus Japan – 187,81 Punkte Marin Honda aus Japan – 184,11 Punkte Mako Yamashita aus Japan – 182,43 Punkte Sofia Samadurova aus Russland – 180,69 Punkte Ye Lim Kim aus Südkorea – 165, 89 Punkte Alisa Fedichina aus Russland – 165,25 Punkte

Ergebnis Eiskunstlauf Herren ISU Junior Grand Prix Yokohama 9.-11.9.2016

Jun Hwan Cha aus Südkorea -239,47 Punkte Vincent Zhou aus den USA – 226,39 Punkte Alexey Erokhov aus Russland – 216,91 Punkte Kazuki Tomonoi aus Japan – 212,04 Punkte Roman Sadovsky aus Kanada – 211,55 Punkte Artem Kovalev aus Russland – 209,01 Punkte

Ergebnis Eistanz ISU Junior Grand Prix Yokohama 9.-11.9.2016

Rachel Parsons – Michael Parsons aus den USA – 160,42 Punkte Anastasia Shpilevaya – Grigory Smirnov aus Russland – 151,50 Punkte Angelique Abachkina – Louis Thauron aus Frankreich – 148,86 Punkte Marjorie Lajoie – Zachary Lagha aus Kanada – 137,14 Punkte Polina Ivanenko – Daniil Karpov aus Russland – 124,52 Punkte

Allgemeine Nachrichten zum Thema Eiskunstlauf in unseren Eiskunstlauf-Nachrichten oder spezieller unter Eiskunstlauf Nachwuchs. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften aus hiesiger Sicht finden Sie auf dieser extra von uns eingerichteten Seite.