Eiskunstlauf ISU Junioren WM 15.-18. März 2017

Die Eiskunstlauf Junioren laufen vom 15.-18. März 2017 ihre Weltmeisterschaft 2017 in Taipei City. Bei dieser Eiskunstlauf-WM sind auch Nachwuchs-Eiskunstläufer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir berichten wieder über die Ergebnisse WM mit einem besonderen Augenmerk auf „unsere“ Eiskunstläufer und Eistänzer. TV-Übertragungen von dieser WM sind uns nicht bekannt. Eurosport schaltet sich erst wieder bei der Eiskunstlauf-WM 2017 der „großen“ ein – dann aber sehr ausführlich.

Dabei sind aus unseren Ländern folgende Sportler:

für Deutschland – Thomas Stoll, Lea Johanna Dastich, Talisa Thomalla – Robert Kunkel (Paare), Ria Schwendinger – Valentin Wunderlich (Eistanz)

für Österreich – Alisa Stomakhina und Elizaveta Orlova – Stephano Valentino Schuster (Eistanz)

für die Schweiz – Nurullah Sahaka und Yoonmi Lehmann

Zeitplan Eiskunstlauf WM Junioren 2017 15.-18.3.2017

Wir geben hier im Zeitplan die Original-Zeiten an. Wir sind hier 8 Stunden hinter Taipei zurück. Die Wettbewerbe sind also nach hiesiger Zeit in der Nacht oder am Vormittag.

Eiskunstlauf-Wettbewerbe am 15. März 2017:

10.30 Uhr Herren Kurzprogramm

19.00 Uhr Paare Kurzprogramm

WM-Wettbewerbe am 16. März 2017

11.30 Uhr Eistanz Kurztanz

17.30 Uhr Herren Kür

Eiskunstlauf-Wettbewerbe am 17. März 2017

11.00 Uhr Damen Kurzprogramm

19.00 Uhr Paare Kür

WM-Wettbewerbe am 18. März 2017

11.30 Uhr Eistanz Kür

16.00 Uhr Damen Kür

Ergebnisse Junioren Eiskunstlauf-WM 2017

Die Ergebnisse ergänzen wir hier dann zeitnah zu den Wettbewerben…

