Eiskunstlauf Lombardia Trophy 2016: Gipfel der deutschen Damen

Die besten deutschen Eiskunstlauf-Damen trafen sich schon mal zum Gipfeltreffen bei der Lombardia Trophy vom 8.-11. September 2016. So kommen Lutricia Bock, Nathalie Weinzierl und Nicole Schott selten, z.B. zu Deutschen Meisterschaften zusammen. Aber bis dahin (die nächsten sind am 16.-17. Dezember 2016 in Berlin) ist es ja noch ein Stück… Insofern ist eine Standortbestimmung für unsere Eiskunstlauf-Damen und die Eiskunstlauf-Fans sicher interessant.

Am Ende der Lombardia-Trophy 2016 war der gleiche Stand erreicht, wie bei den letzten Deutschen Meisterschaften: Lutricia Bock vor Nathalie Weinzierl und Nicole Schott – teils noch ein Stück von ihren besten Leistungen entfernt – was so früh in der Eiskunstlauf-Saison sicher logisch ist. Aber: Lutricia Bock hat hier in Frankreich bei internationalen Wettbewerben in der Gesamtwertung im Kurzprogramm neue Bestwerte gesetzt, war bei den letzten Deutschen Meisterschaften aber schon besser. Und Nicole Schott hat im Kurzprogramm fast an ihre bisherige Bestleistung anknüpfen können.

Bei der Lombardia Trophy 2016 belegten sie die Plätze 7, 8 und 9, ganz knapp nur voneinander getrennt, mit folgenden Punktzahlen:

Lutricia Bock – 149,08 Punkte aus Kür 94,40 (47,40+48,00) + KP 54,68 (31,84+22,84)

– 149,08 Punkte aus Kür 94,40 (47,40+48,00) + KP 54,68 (31,84+22,84) Nathalie Weinzierl – 144,17 Punkte aus Kür 92,89 (45,21+49,68) + KP 52,07 (27,47+24,60)

– 144,17 Punkte aus Kür 92,89 (45,21+49,68) + KP 52,07 (27,47+24,60) Nicole Schott – 144,17 Punkte aus Kür 89,10 (39,86+50,24) + KP 55,07 (30,23+24,84)

Ebenfalls bei der Lombardia Trophy 2016 war auch Tanja Odermatt aus der Schweiz auf Platz 15 – 124,84 Punkte aus Kür 82,23 (41,35+42,88) + KP 42,61 (22,21+21,40). Das ist jeweils nur einen Steinwurf von ihren Bestleistungen entfernt…

Gewonnen hat den Wettbewerb Wakaba Higuchi aus Japan mit 178,86 Punkten aus Kür 112,20 (53,88+58,32) + KP 66,66 (38,50+28,16).

Bei den Eiskunstlauf-Männern war Stephane Walker aus der Schweiz bei der Lombardia-Trophy 2016 am Start. Er hat mit Platz 4 einen sehr guten Platz belegt und in allen 3 Wertungen neue persönliche Bestwerte gesetzt. Insgesamt bekam er 207,81 Punkte aus Kür 137,64 (69,84+67,80) + KP 70,17 (37,42+32,75). Herzlichen Glückwunsch!

Allgemeine Nachrichten zum Thema Eiskunstlauf in unseren Eiskunstlauf-Nachrichten. Eine Übersicht über die wichtigsten Eiskunstlauf Wettbewerbe und Meisterschaften aus hiesiger Sicht finden Sie auf dieser extra von uns eingerichteten Seite.