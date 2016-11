Eiskunstlauf Paris – ISU Grand Prix 11.-13.11.2016

Beim Eiskunstlauf ISU Grand Prix „Trophee de France“ vom 11.-13.11.2016 in Paris sind mit Aljona Savchenko – Brunot Massot und Miriam Ziegler – Severin Kiefer gleich 2 Eiskunstlauf-Paare aus Deutschland und Österreich dabei! Hier finden Sie wie immer den Zeitplan „Trophee de France 2016“, die TV-Übertragungszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Paris und dann später natürlich auch die Ergebnisse dieses 4. ISU Grand Prix der aktuellen Eiskunstlauf-Saison.

Für Aljona Savchenko – Brunot Massot aus Deutschland geht es schon „um die Wurst“ – bezüglich der Qualifikation für das Finale des ISU Grand Prix in ein paar Wochen. Wobei man nach ihrem Sieg in der letzen Woche in Moskau kaum befürchten muss, sie könnten diese Quali nicht schaffen. Selbst wenn es erneut nicht ganz rund läuft, ist einerseits vermutlich keines der Eiskunstlauf-Paare in Paris in der Lage, ihnen den 1. Platz streitig zu machen. Und sogar wenn das Unerwartete eintritt, sollte auch ein 2. oder 3. Platz für das Finale in Marseille reichen.

Für Miriam Ziegler – Severin Kiefer aus Österreich geht es wohl vor allem um eine anständige Präsentation und vielleicht auch Verbesserung der eigenen Leistungen. Wenn sie nicht einen großen Schritt nach vorn gemacht haben -was ihnen von Herzen zu gönnen wäre- ist eine Qualifikation für das ISU Grand Prix Finale vermutlich außer Reichweite. Aber, die Besetzung in Paris ist nicht so wahnsinnig überlegen, dass nicht eine Überraschung mit einer guten Platzierung drin wäre. Drücken wir die Daumen!

Bei den Eiskunstlauf-Herren ist in Paris bestimmt Javier Fernandez das Highlight, der sich in Moskau in guter Form präsentierte. Bei den Damen sind u.a. Gracie Gold, Mao Asada, Evgenia Mevedeva dabei. Im Eistanz werden viele Fans dem ersten Auftritt von Gabriella Papadakis – Guillaume Cizeron entgegen fiebern.

Zeitplan ISU Grand Prix „Trophee de France“ Eiskunstlauf 2016

Bei Paris muss man nichts umrechnen und die Wettbewerbe sind auch zu zuschauerfreundlichen Zeiten…

Am Freitag, den 11. November 2016 sind alle Kurzpgramme: 15.30 Uhr Kurzprogramm Eiskunstlauf-Paare, 17.00 Uhr Kurztanz Eistanz, 18.40 Uhr Herren Kurzprogramm, 20.40 Uhr Kurzprogramm Damen

Am Samstag, den 12. November 2016 sind alle Kür-Programme: 13.30 Uhr Kür der Paare, 15.25 Uhr Kür der Eistanz-Paare, 18.15 Uhr Kür der Herren, 20.30 Uhr Kür der Damen

Das Schaulaufen ist am Sonntag, den 13. November 2016 um 14.30 Uhr.

TV-Übertragszeiten der Eiskunstlauf-Wettbewerbe aus Paris

Die meisten Wettbewerbe werden von Eurosport wieder live übertragen – allerdings verteilt auf Eurosport 1 und Eurosport 2.

Am Freitag, den 11.11.2016 laufen die Kurzprogramme der Paare (15.30 Uhr), im Eistanzen (16.45 Uhr) und der Männer (18.30 Uhr) live auf Eurosport 2. Das Kurzprogramm der Frauen wird von Eurosport 1 ab 20.45 Uhr live übertragen. Wiederholungen gibt es am Samstag hintereinander weg ab 07.30 Uhr jeweils im 45 Minuten-Rhythmus in der gleichen Reihenfolge wie die Live-Bewerbe.

Am Samstag, den 12. November 2016 gibt es die Kür der Paare live auf Eurosport 2 (13.30 Uhr), die Kür der Herren ab 18.15 Uhr live auf Eurosport 1, die Kür der Damen live ab 20.15 Uhr auch live, aber wieder auf Eurosport 2. Die Eistanz-Kür gibt es live vermutlich nur auf dem ISU-Kanal des Eurosport-Player. Das konnten wir nicht prüfen. Aber am Sonntag gibt es um 12.15 Uhr eine Aufzeichnung auf Eurosport 2.

Am Sonntag, den 13. November 2016 wird das Schaulaufen live ab 14.30 Uhr auf Eurosport 2 übertragen und um 20.00 Uhr in einer Zusammenfassung wiederholt.

Ergebnisse ISU Grand Prix Paris 11.-12. November 2016

Die Ergebnisse ergänzen wir gleich hier live während der Wettbewerbe, außer diesmal wegen anderer Termine die Ergebnisse der Kurzprogramme der Eistanz-Paare, der Frauen und Männer (am Samstagmorgen).

Ergebnis Eiskunstlauf Paare in Paris

