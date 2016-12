Elektronik-Künstler SCHILLER ist volljährig

Zu den Alben „Zeitreise - Das Beste von Schiller“ und „Zeitreise live“

SCHILLER veröffentlicht am 16.12.2016 mit den Album „Zeitreise – Das Beste von Schiller“ und „Zeitreise live“ seine ersten Best-Of-Alben und -DVD seines mittlerweile 18-jährigen Schaffens. SCHILLER hatte nie große Auskopplungs-Hits im herkömmlichen Sinne, wenngleich fünf seiner Studio-Alben in Deutschland von Null auf dem ersten Platz der Charts landeten und weitere drei in den Top 10 rangierten. Der Plattenfirma „Deutsche Grammophon“ bescherte SCHILLER ihr erstes Nr. 1 – Album und erreichte weltweit 12 mal Gold sowie 5 mal Platin. Das alles sind also gute Gründe, das Album „Zeitreise – Das Beste von Schiller“ am 16. Dezember 2016 zu veröffentlichen.

Im Laufe der 18 Jahre wurde SCHILLER international bekannt und arbeitete auch mit vielen anderen Künstlern zusammen, so u. a. mit Xavier Naidoo, Crossover mit Sopranistin Anna Netrebko, sowie den Schauspielern Ben Becker oder Anna Maria Mühe. Auch Mike Oldfield war in der Vergangenheit ein musikalischer Partner, Schauspielerin Sharon Stone schrieb den Text zu einem seiner Titel. SCHILLER komponiert auch mal an ungewöhnlichen Orten, so auf dem Forschungsschiff „Polarstern“. Er nahm am Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil und trat als erster Elektronik-Künstler in der Berliner Philharmonie auf.

Ebenfalls am 16.12.2016 erscheint das Album „Zeitreise live“ (auch als DVD und BlueRay) mit dem Live-Mitschnitt des SCHILLER- Konzertes in der Berliner Mercedes Benz Arena, das dort innerhalb der Arena-Tour des Jahres 2016 stattfand. Gezeigt werden über 120 Minuten Musik im 5.1 Sound und mit schönen Kamerapositionen. Wenn man das passende Sound-System sein eigen nennt, geht SCHILLERs elektronische und teilweise sphärische Musik durch Mark und Bein oder lässt einen schweben.

Hier noch einmal die Karriere von Schiller im Schnelldurchgang:

Die Alben „Zeitreise“ und „Zeitreise live“ gibt es in insgesamt 7 unterschiedlichen Versionen zu kaufen. Vom simplen mp3-Download oder einer Doppel-CD über die Vinyl-Schallplatte bis hin zu einer Limited-Box oder sogar einer Limited Ultra Deluxe Leinwand-Edition für Fans. Die können wir hier nicht alle verlinken und beschränken und deshalb auf die das CD-Album „Zeitreise live“, von dem aus man eigentlich alle anderen Versionen auch erreichen können müsste. Zumindest bei uns hat das geklappt. Link zum Album.

