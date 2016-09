Elif ist schlau und wieder da: Auf halber Strecke

Elif ist schlau! „Auf halber Strecke“ heißt nicht nur das neueste Lied von Elif, sondern könnte auch ihr derzeitiges Motto sein – ist es vielleicht sogar. Vor knapp 3 Jahren hat Elif ihr und damals beeindruckendes Debüt-Album „Unter meiner Haut“ veröffentlicht. Bis heute gehört es fest zu meiner Playlist, denn ich höre es immer wieder mal gern! Danach aber war es recht ruhig geworden um Elif. Eine Tour, dann mal ein Cover von „Als ich fortging“ – und sicher vieles, was mir verborgen blieb.

Nun kündigt Elif ein neues Album an. Und obwohl davon nicht mehr bekannt ist, als dieser Song „Auf halber Strecke“, freue ich mich jetzt schon darauf! Elif macht das nämlich schlau – oder erinnert sich, wie viele Künstler das früher gemacht haben und orientiert sich daran. Elif war in den letzten Wochen auf Tour und hat dort ihre neuen Songs vorgestellt. Erst nach der Tour will sie sich hinsetzen und entscheiden, welche Songs und wie sie auf das neue Album kommen. Deshalb ist „Auf halber Strecke“ jetzt also durchaus auch eine Situationsbeschreibung und nicht nur ein neues Lied von Elif.

Die erwähnte Elif-Tour war weitgehend und recht schnell ausverkauft. Deshalb hatten wir nicht darüber berichtet. Aber der neue Song „Auf halber Strecke“ soll unbedingt erwähnt und empfehlen werden und vielleicht können wir auch ein wenig Neugier auf das neue Album wecken. Wann das Album kommt, wissen wir nicht. Aber wir versprechen, wir sind aufmerksam und bleiben dran! Es wird wohl nicht ewig dauern…

Das Lied „Auf halber Strecke“ ist ganz so, wie man Elif bisher kennt. Sensible und zugleich markante Stimme, in der Melodie und seiner Art des bisher bekannten Songs von Elif doch recht nah. Gut, es ist eine Akustik-Version. Aber den Charakter des Liedes wird Elif auch nicht verändern, wenn mehr Instrumente dabei sind, als nur eine Gitarre…

Weitere Musik-Infos findet Ihr immer in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien in unserem Magazin.