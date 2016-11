Emeli Sandé: Neue CD „Long Live The Angels“ keine leichte Kost

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 17.11.2016

Ich bin wirklich gespannt, wie das neue Album „Long live the Angels“ von Emeli Sandé ankommt, langfristig, nicht nur kurzfristig bei den Fans. Es steht außer Frage, dass Emeli Sandé eine großartige Sängerin ist. Als solche präsentiert sie sich auf ihrem neuen Album auch, Titel für Titel. Und trotzdem bleibt ein eigenartiger Beigeschmack vom Album, selbst nach mehrfachem Hören.

Vielleicht kann man es so ausdrücken: Es fehlen irgendwie die kleinen, einfachen, leichten Momente. Die CD steuert nicht auf 1, 2 oder 3 Höhepunkte zu und lässt dir dazwischen Platz zum Luftholen. Vielmehr steuert fast jeder Song auf seinen eigenen und oft fulminanten Höhepunkt zu. Deshalb ist jeder Song für sich genommen toll! Aber, fast jeder Song ist recht schwer und alle Songs zusammen als Album nicht eben leicht zu konsumieren. Wenn es also um etwas anderes geht, als nur darum, die Stimme von Emeli Sande zu bewundern, ist das Album nicht gerade einfach.

Die Fans von Emeli Sande werden das natürlich ganz anders sehen. Sollen Sie auch! Selbstverständlich ist der Gesang großartig und vielleicht zurecht auch sehr präsent gemischt. Die Arrangements sind insgesamt recht klar gehalten, selbst in den großen Finale.

Aber sind die Melodien und die Art des Gesangs nicht über alles gesehen zu kompliziert? Was bleibt bei Dir hängen, wenn du die CD ein paar Mal gehört hast? Was kannst du mitsingen nach einigem Hören? Gleich der 2. Titel „Breathing Underwater“ hat zweifellos solches Hit-Potential! Wenn du aber keine Zeit hast, Dich der Musik ganz zu widmen, wird’s manchmal sogar anstrengend.

So nebenbei das neue Emeli-Sande-Album auf einer Party auflegen, die CD abspielen, wenn Freunde zu Besuch sind? Schwierig, weil’s dann entweder so leise ist, dass niemand die Musik hört oder irgendwann jemand sagt: „Mach doch mal die Musik leiser!“.

Nun mag das nicht der Anspruch gewesen sein von Emeli Sande, ein „Küchen-Album“ aufzunehmen, sondern eines, für das du dir Zeit nimmst, mit dem du allein bist? Vielleicht ging es auch gar nicht um ein Album, sondern mehr darum, einzelne Songs zu produzieren? Da ist ihr dann bestens gelungen!

Ich finde, gute Pop-Alben können beides. Sie haben großartige Momente und solche, in denen sie einfach nur da sind. Sie geben Dir die Möglichkeit, mit ihnen zu sein, und nicht nur staunend davor zu sitzen. Vielleicht stellt sich das noch ein und in einem halben Jahr beurteile ich das ganz anders. Wie eingangs erwähnt: Ich bin gespannt, wie das neue Album „Long live the Angels“ von Emeli Sandé ankommt…

Es gibt das neue Album von Emily Sande in 2 Versionen. In der Deluxe Edition (die haben wir nicht hören können) kostet die CD 18,99, der mp3-Download 10,29 €. Diese Version hat 18 Songs. Mit 15 Titeln muss die normale Version auskommen. Da kostet die CD 12,99 € und der mp3-Download 9,39 €. Eine Vinyl-Schallplatte gibt es unseres Wissens nach nur in einer Version und die kostet 30,99 €. Welche Songs da drauf sind, wissen wir nicht.

