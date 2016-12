Empfehlenswert: Il Volo Klassik-CD „Notta Magica“

Das Album von Il Volo heißt vollständig „Notta Magica – A Tribute to The Three Tenors„. Das lässt auf ein besonderes Klassik-Vergnügen hoffen. Vielleicht noch mehr, als dass Placido Domingo mit dabei war in der „Notta Magica„, die es tatsächlich gab, denn es ist ein Live-Album. 25 Stücke sind dort verewigt, bekannte Arien aus der Klassik sowie einige Lieder aus Musicals (West Side Story) und der Pop-Geschichte (z.B. My Way). Das klassische Repertoire ergibt sich schon aus dem Beinamen „A Tribute to The Three Tenors„.

Großmeister Placido Domingo singt aber selbst nur bei „Non ti scordar di me“ mit, steht ansonsten abwechselnd mit Marcello Rota als Dirigent vor dem Orchester des Teatro Massimo aus Palermo. Die „Notta Magica“ war in Florenz auf dem Platz vor der frühgotischen Franziskanerkirche Santa Croce.

Musikalisch ist das feine Unterhaltung, die man auch Klassik-Einsteigern empfehlen kann. Die vielen bekannten Lieder werden dem sicher zusätzlich zuträglich sein. Einer der „Jungs“ knödelt mir zu sehr. Weil ich Il Volo zwar gut finde, aber kein ausgesprochener Fan bin und das Konzert auch nicht gesehen habe (es gibt neben der CD und dem mp3-Download auch eine DVD), kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer das ist. Es fällt ohnehin kaum ins Gewicht. Deshalb wollte ich mich auch nicht auf Spurensuche begeben. Es sind eben nicht die 3 Tenöre, sondern es ist Il Volo – und so hat das Album auch seine Berechtigung! Mir gefällt’s jedenfalls und ich höre das Album gern immer wieder einmal!

Natürlich ist zu dieser Jahreszeit jetzt auch ein Weihnachtslied dabei, aber wirklich nur eins (Adeste Fideles). Es gibt jedoch ein ganze Weihnachts-CD von Il Volo für alle, die mehr Il Volo in der Weihnachtszeit hören wollen.

