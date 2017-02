Enrique Iglesias Konzert 2017 in Berlin

Enrique Iglesias ist am 5. Mai 2017 zu einem Konzert in Berlin im Rahmen seiner „Sex and Love – Tour„. Den ganzen Mai 2017 über ist Enrique Iglesias in Europa unterwegs. In Deutschland gibt es aber nur dieses eine Konzert in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena. „Sex an Love“ ist das letzte Album von Enrique Iglesias, das nun auch schon wieder 2 1/2 Jahre alt ist, aus dem „Bailando“ der hier sicher bekannteste Hit war. Seit dem gab es nur „Duele El Corazon„, das ebenso ein riesiger Erfolg wurde. Bei youtube gibt es immerhin über 560 Millionen Zugriffe auf das Video (siehe unten) – und das in nicht mal einem Jahr.

Beide Songs sind auch in speziellen Salsa- und Bachata-Versionen von anderen Künstlern verarbeitet worden und die Songs werden immer wieder in den unterschiedlichsten Versionen immer wieder in den Diskotheken gespielt. Damit gehört Enrique Iglesias sicher zu den beliebtesten Latino-Stars derzeit.

Tickets für das Konzert von Enrique Iglesias am 5. Mai 2017 in Berlin gibt es ab 47 €, Stehplätze im Innenraum kosten ab 57 € und die teuersten Karten im s.g. „Golden Circle“ kosten ab 82 €. Die sind auch alle noch verfügbar und es gibt auch auch weitere Preis-Kategorien. Tickets gibt es unter diesem Link bei eventim. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr.

