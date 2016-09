Ergebnisse Eiskunstlauf Nebelhorn Trophy Oberstdorf 2016

Eiskunstlauf, Oberstdorf. Hier die Ergebnisse der Nebelhorn Trophy 2016, die vom 22.-24.9.2016 im Eissport-Zentrum Oberstdorf stattfindet. Aljona Savchenko – Bruno Massot führen nach dem Kurzprogramm die Konkurrenz bei den Eiskunstlauf-Paaren erwartungsgemäß an. Bei den Eistänzern liefen Kavita Lorenz – Panagiotis Polizoakis und Katharina Müller – Tim Dieck im Kurztanz persönliche Bestleistungen. Neben den Ergebnissen versuchen wir den Live-Stream und u.U. auch Videos hier mit einzubinden für alle, die die Wettbewerbe live nicht mitverfolgen können.

Den Zeitplan der Nebelhorn Trophy Oberstdorf 2016 und die in Oberstdorf startenden Eiskunstläufer bzw. Eistänzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten wir bereits in einem separaten Artikel veröffentlicht. Klicken Sie dazu bitte auf den Link vorn. Dann können wir uns hier Wiederholungen sparen. Es öffnet sich ein neues Fenster, so dass Sie anschließend hier weiter lesen können. Trotzdem werden natürlich bald hier alle Sportler auch hier namentlich erwähnt, spätestens in den Ergebnissen.

Live-Stream aus Oberstdorf

Den Live-Stream aus Oberstdorf können wir ggw. aus technischen Gründen hier nicht direkt einbinden. Bitte folgen Sie diesem Link, um die Wettbewerbe zu sehen.

Auch Einzel-Videos stehen derzeit leider nicht zur Verfügung.

Ergebnisse Nebelhorn Trophy Oberstdorf 2016

Ergebnisse Eiskunstlauf-Paare Nebelhorn Trophy Oberstdorf 2016

Kür und Kurzprogramm sind vorbei. Aljona Savchenko – Bruno Massot konnten den Wettbewerb wie erwartet gewinnen. Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert aus Berlin liefen in der Kür persönliche Bestleistung! Herzlichen Glückwunsch!

Aliona Savchenko – Bruno Massot aus Deutschland – 203,40 Punkte aus Kür 128,80 (59,64+70,16) + KP 74,24 (38,84+35,40) Liubov Ilyushechkina – Dylan Moscovitch aus Kanada – 184,40 Punkte aus Kür 118,42 + KP 65,98 (36,02+29,96) Mari Vartmann – Ruben Blommaert aus Deutschland -162,38 Punkte aus Kür 104,64 (52,04+53,60) + KP 57,74 (Einzel-Wertungen haben wir noch nicht) Ashley Cain – Timothy Leduc aus den USA – 150,40 Punkte aus Kür 98,00 + KP 52,44 Punkte Erika Smith – AJ Reiss aus den USA – 148,84 Punkte aus Kür 92,64 + KP 56,20 Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert aus Deutschland – 135,54 Punkte aus Kür 91,54 (49,86+41,68) + KP 44,00 (26,04+17,96) – Kür pers. Bestleistung Ioulia Chtchetinina – Noah Scherer aus der Schweiz – 109,00 Punkte aus Kür 72,04 (37,64+34,40) + KP 36,96 (20,48+17,48) Alexandra Herbrikova – Nicolas Roulet aus der Schweiz – 108,46 Punkte aus Kür 73,30 (38,54+35,76) + KP 35,16 (18,12+17,04)

Ergebnisse Eistanz Nebelhorn Trophy Oberstdorf 2016

Der Eistanz war stark besetzt in Oberstdorf. Kavita Lorenz – Panagiotis Polizoakis sowie Katharina Müller – Tim Dieck aus Deutschland werden von diesem gutklassigen Feld sicher profitieren können. Beide deutsche Eistanz-Paare liefen im Kurzprogramm persönliche Bestleistungen. Herzlichen Glückwunsch! In der Kür lief es dann nicht mehr ganz so gut.

Anna Cappellini – Luca Lanotte aus Italien – 180,50 Punkte aus Kür 109,80 (54,60+54,48) + KP 71,42 (36,22+35,20) Medison Chock – Evan Bates aus den USA – 179,18 Punkte aus Kür 108,40 (54,52+53,88) + KP 70,78 (35,30+36,48) Piper Gilles – Paul Poirier aus Kanada – 176,84 Punkte aus Kür 106,52 (53,78+52,74) + KP 70,32 (35,68+34,64) Elliana Pogrebinsky – Alex Benoit aus den USA – 155,20 Punkte au Kür 92,14 + KP 63,06 (33,74+29,32) Kavita Lorenz – Joti Polizoakis aus Deutschland – 139,94 Punkte aus Kür 80,87 (40,72+41,40) + KP 59,18 (31,34+27,84)

9. Katharina Müller – Tim Dieck aus Deutschland – 125,88 Punkte aus Kür 72,28 (34,88+38,40) + KP 53,60 (28,68+24,92)

Ergebnisse Herren Nebelhorn Trophy Oberstdorf 2016

Die Herren haben ihr Programm bei der Nebelhorn Trophy 2016 hinter sich… Paul Fentz aus Berlin bekam insgesamt 199,20 Punkte aus Kür 133,57 (67,93+65,64) + KP 65,63 Punkte (32,50+33,13) und liegt auf Platz 8 vor Franz Streubel, der insgesamt 174,37 Punkte bekam aus Kür 115,16 (60,72+55,44) + KP 59,21 (29,96+29,25) und auf Platz 10 kam.

Alexander Petrov aus Russland – 232,21 Punkte aus Kür 157,08 (81,56+75,52) + KP 75,13 (39,49+35,64) Jorik Hendrickx aus Belgien – 223,04 Punkte, davon Kür 151,14 (78,30+72,84) Grant Hochstein aus den USA – 217,25 Punkte aus Kür 142,25 + KP 75,00 (38,75+37,25) Julian Zhi Jie Yee au Malasia – 212,27 Punkte aus Kür 139,73 + KP 72,59 Liam Firus aus Kanada – 210,09 Punkte aus Kür 135,52 + KP 74,57 (39,07+36,50)

Ergebnisse Damen Nebelhorn Trophy Oberstdorf 2016

Lutricia Bock aus Chemnitz erhielt insgesamt 129,62 Punkte – in der Kür 78,80 Punkte (36,18+44,62), da lief leider nicht viel zusammen, und im Kurzprogramm 50,82 Punkte (26,74+24,08). Das ist Platz 8. Jeromie Repond aus der Schweiz bekam insgesamt 94,35 Punkte, für die Kür 62,70 Punkte 830,83+31,87 und erhielt 31,65 Punkte (15,04+16,61). Das ist und bleibt Platz 14. Die weiteren Ergebnisse können wir erst nach Ende aller Läuferinnen nachtragen, weil die nicht live aktualisiert werden. Der Zwischenstand der Besten nach dem Kurzprogramm:

Mia Mihara aus Japan – 189,03 Punkte aus Kür 125,92 (68,11+57,81) + KP 63,11 (35,22+27,89) Elizaveta Tuktamysheva aus Russland – 185,93 Punkte aus Kür 120,73 (62,40+59,33) + KP 65,20 (35,60+29,60) Gabrielle Daleman aus Kanada – 175,40 Punkte aus Kür 115,25 + KP 60,15 So Youn Park aus Korea – 161,95 Punkte aus Kür 106,24 + KP 55,71 Amber Glenn aus den USA – 157,58 Punkte aus Kür 101,76 + KP 55,92 Serafima Sakhanovich aus Russland – 154,68 Punkte aus Kür 101,99 + KP 52,69

