Ergebnisse Eiskunstlauf Weltmeisterschaft 2017 März-April 2017 – hier Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert -Foto: Salsango – Karsten Heimberger

Hier die Ergebnisse der Eiskunstlauf WM 2017 vom 29.3.2017-1.4.2017 in Helsinki, mit den Wertungen aus Kurzprogramm und Kür. Wegen der umfangreichen Informationen über die Eiskunstlauf WM in Helsinki haben wir wieder 2 Artikel dazu verfasst, damit es etwas übersichtlicher wird. Hier finden Sie eben nur die Ergebnisse der Eiskunstlauf Weltmeisterschaft 2017 – die wir Stück um Stück ergänzen, so wie sie anfallen von den Kurzprogrammen bis zur Kür. Dabei werden wir die Ergebnisse der Besten und der Sportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in jeder Disziplin (Damen, Herren, Eiskunstlauf-Paare und Eistanz) möglichst ausführlich darstellen und auch auf Bestleistungen prüfen.

Dabei sind bei den Eiskunstlauf-Paaren Aljona Savchenko – Bruno Massot und Minerva Fabienne Hase – Nolan Seegert aus Deutschland, Mirian Ziegler – Severin Kiefer aus Österreich und Ioulia Chtchetinina – Noah Scherer aus der Schweiz. Bei den Eistanz-Paaren sind nur Kavita Lorenz – Joti Polizoakis aus Deutschland dabei. Bei den Damen sind es Nicole Schott für Deutschland, Kerstin Frank für Österreich und Yasmine Kimiko Yamada für die Schweiz. In der WM der Herren starten Paul Fentz aus Deutschland und Stephane Walker aus der Schweiz. Da können wir durchaus einige positive Ergebnisse erwarten!

Für das Programm der WM-Wettbewerbe in Helsinki und das Programm der TV-Übertragungen haben wir einen eigenen Artikel geschrieben. Sie finden diese Informationen hier: Eiskunstlauf WM 2017 Programm und TV-Zeiten 29.3.-2.4.2017

Nun die Ergebnisse bzw. Zwischenergebnisse von der Eiskunstlauf-WM 2017. Wir versuchen die Ergebnisse möglichst live zu aktualisieren. Das lohnt sich aber nicht immer nach jedem Sportler, also werden wir bei der Aktualisierung Blöcke von Eiskunstläufern zusammenfassen.

Alle Ergebnisse Eiskunstlauf WM 2017

Ergebnisse Eiskunstlauf Damen WM 2017

Zwischenergebnisse im Kurzprogramm, das zur Zeit läuft: Nicole Schott läuft am Ende der 5. Gruppe…

Kerstin Frank aus Österreich bekam 50,54 Punkte, was kaum für die Kür-Qualifikation reichen wird. Yasmine Kimiko Yamada aus der Schweiz erhielt 47,86 Punkte (26,57+21,29). Das wird auch nicht für eine Qualifikation für die Kür reichen.

Sicher qualifiziert sind bisher

Carolina Kostner aus Italien – 66,33 (32,44+33,89) Xiangning Li aus China – 58,28 Kailani Craine aus Australien – 56,97

Mehr Eiskunstlauf Nachrichten finden Sie immer unter dem Stichwort vorn oder mehr und allgemeiner unter Sport.