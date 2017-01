Ewa Herzog Spitze – Mode Winter 2018, Fashion Week Berlin 1-2017

Die Mode von Ewa Herzog wird immer attraktiver, schöner! Bei der Mode Herbst 2017 – Winter 2018 setzt Ewa Herzog noch konsequenter auf Spitze. Gezeigt hat Ewa Herzog ihre neue Kollektion für die Mode-Saison Herbst-Winter 2017-2018 auf der Fashion Week Berlin im Januar 2017.

Im Prinzip kann man an das schon für die letzte Saison Geschriebene anschließen: Ewa Herzog entwickelt den eingeschlagenen Weg aus einer Mischung aus Transparenz, Spitze und Seide weiter. Taupe ist die Farbe der Saison bei Ewa Herzog. Hellblau und Hellgrau bleiben im Farb-Fächer, Weiß und Schwarz sowieso. Interessant ein heller Flieder-Ton, der schon ein Fingerzeig für die neue Saison sein könnte.

Was bei Ewa Herzog interessanter Weise fast völlig fehlt in der Herbst-Wintermode 2017-2018, ist Grün, obwohl das möglich ist und auch in Spitze gut aussieht. In der aktuellen Sommermode-Kollektion hat Ewa Herzog auch Grün dabei.

Schwarz ist übrigens in der Kollektion wesentlich stärker vertreten, als wir das hier zeigen – weil schwarze Modelle auf Fotos oft nicht so wirken, wie im Original. Ohne eine Garantie dafür übernehmen zu wollen: Was sie hier in anderen Farben sehen, gibt es vermutlich auch in Schwarz.

Bei den Längen hat sich bei Ewa Herzog für die Herbst-Wintermode 2017-2018 kaum etwas geändert. Röcke und Kleider bleiben keck und kurz oder enden etwas züchtiger knapp über oder auch unter dem Knie. Auch lange Kleider und Röcke für Frauen, die das mögen oder für festlichere Anlässe sind weiter dabei. Für die ganz Mutigen sind auch wieder Hotpants dabei. Lange, manchmal im Stil der Marlene-Hosen weite, Hosen gehören auch in die Kollektion.

Transparenz zieht sich durch fast die ganze neue Kollektion von Ewa Herzog, aber keineswegs nur mit gewagten Einblicken. Die gibt es auch für Frauen, die das mögen. Aber wer das nicht will, kann Haut zeigen, ohne „unzüchtige“ Blicke zu gewähren.

Mode von Ewa Herzog kaufen können sie in Berlin im dortigen Showroom in der Düsseldorfer Str. 75 oder in Zürich am Weinplatz 3 bei Gassmann.

