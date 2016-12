Faith Hill – Country-Sängerin mit neuem Album Deep Tracks

Die Country-Sängerin Faith Hill hat Ende des Jahres ihr neues Album „Deep Tracks“ veröffentlicht. Das ist durchaus bemerkenswert, denn so häufig sind neue Alben von Faith Hill nicht. Allerdings sind auf „Deep Tracks“ auch keine neuen Songs, sondern 10 Songs, die bereits auf vorhergehenden Alben waren, die aber nie als Single veröffentlicht wurden und 3 bisher unveröffentlichte Songs.

Insgesamt gibt es also 13 Country-Songs von Faith Hill, die im Übrigen durchaus hörenswert sind. Insgesamt sind fast eine Stunde Country-Musik, was ebenso recht ungewöhnlich ist bei der derzeitigen Praxis der Veröffentlichungen in den USA. Allerdings relativiert sich das, wenn man in Betracht zieht, dass es ja keine neuen Lieder sind. Weil aber die Zeit, in der Faith Hill regelmäßig neue Alben auf den Markt brachte, schon ungefähr 10 Jahre her ist, stört das sicher nicht weiter. Nur eingefleischte, langjährige Country-Fans werden die genannten 10 Songs schon in ihrer Sammlung haben.

Trotzdem sind es vor allem die 3 bisher unveröffentlichten Titel „Boy„, „Why“ und „Come to Jesus„, die Zuspruch von den Country-Fans finden. Aber wir können hier das ganze Album „Deep Tracks“ uneingeschränkt empfehlen. Wirklich schöne Country-Musik! Dafür gibt es von uns den Musik-Tipp!

Faith Hill ist gemessen an der Zahl ihrer Veröffentlichungen eine der angesehendsten Country-Sängerinnen. Jede Menge Preise konnte sie schon einheimsen. Zuletzt immer gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim McGraw, dessen letzte CD „Damn Country Music“ vor Jahresfrist hier bei uns veröffentlicht wurde. Ihr letztes Solo-Album „Joy the World“ wurde 2008 veröffentlicht. Davor gab es 2007 das Best-of-Album „The Hits“.

Faith Hill geht 2017 auch gemeinsam mit Tim Mc Graw auf große „Soul2Soul“-World Tour. Leider stehen die Stationen mit den Konzerten noch nicht fest. Wir wissen also nicht, ob „World Tour“ auch bedeutet, dass das Country-Paar in Deutschland Halt macht.

Es gibt das Album „Deep Tracks“ von Faith Hill als mp3-Download für 9,09 € oder bei amazon music auch ohne zusätzliche Kosten. Die CD kostet 17,99 €.

