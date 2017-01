Fantasy kündigt neue CD an und veröffentlicht erste Single

Neues Album von Fantasy im Jubiläums-Jahr 2017

Fantasy kündigt ein neues Album „Bonnie & Clyde“ an. Der Titel-Song wurde als Single „Bonnie & Clyde“ am 6.1.2017 bereits veröffentlicht. Einen Tag später gab es zur TV-Premiere des Songs und als gelungen Auftakt ins neue Jahr für Fantasy „Die 1 der Besten“ als Schlager-Duo des Jahres bei Florian Silbereisen in der ARD. So kann man ins Jubiläums-Jahr starten, oder? Fantasy feiert nämlich 2017 20 Jahre Fantasy – neben dem neuen Album auch mit großer Tournee, die im Herbst 2017 beginnt und im Frühjahr 2018 fortgesetzt wird. Alle Ampeln stehen also auf Grün für ein großartiges Jubiläumsjahr für Fantasy bzw. Freddy Malinowski und Martin Hein (oder auch Fredi Malinowski und Martin Marcell). Gar nicht so leicht, wenn man schon so lange Musik macht…

Das neue Album soll am 3. März 2017 erscheinen. Wenn es den gleichen Weg einschlägt, wie der Titel-Song, geht es wieder ein mehr in Richtung Fantasy vor dem letzten, von Dieter Bohlen geschrieben und produzierten Album „Freudensprünge“. Der Titel „Bonnie & Clyde“ hört sich sehr typisch nach Fantasy an. Allerdings sorgen die unterschiedlichen Versionen aus dem Album und bei Silbereisens TV-Show für etwas Verwirrung. Die TV-Version war nämlich etwas moderner und die Album-Version dagegen, wie einmal durch den Weichspüler geschickt. Na, warten wir es einmal ab. Dem Vernehmen nach arbeitet derzeit einer der erfolgreichsten Schlager-Produzenten an dem Album, Felix Gauder von JoJo-Music (u.a. Andrea Berg, Michelle, Maite Kelly, Wolkenfrei, Ella Endlich, Gina, Julian David und andere…).

Das Album „Bonnie & Clyde“ von Fantasy erscheint am 3. März 2017. Sie können es hier vorbestellen bei amazon. Der Titel „Bonnie & Clyde“ ist gerade in unserer Schlager-Hitparade zu hören. Alle Live-Auftritte finden im Artikel Fantasy Konzerte 2017-2018.

Wollen Sie noch einmal auf die Preisträger bei Silbereisens Schlager-Champions schauen, folgen Sie diesem Link: Schlager-Champions – TV-Show und CD zur Show

