Geschickt eingefädelt: Bewerben für 2017 und Rückschau 2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 14.12.2016

Geschickt eingefädelt 2016 bei VOX ist Geschichte und man kann sich schon für Geschickt eingefädelt 2017 bewerben. Gewonnen bei der gerade zu Ende gegangenen Staffel von „Geschickt eingefädelt“ hat Anika Weimert. Die 21-Jährige Hobby-Schneiderin hat sich gegen Julian Fiege, der sich vielleicht selbst geschlagen hat und Tanja Müller, die sich einfach im Finale fügen musste. Julian war zu siegessicher, der Kopf des Lobes voll, denn Guido Maria Kretschmer und Inge Szoltysik-Sparrer hatten seine Arbeit in den ersten Sendungen von Geschickt eingefädelt 2016 stets gelobt. Auch zu Recht übrigens. Anika dagegen, am Anfang der Staffel fast ausgeschieden, hat sich diesen Dämpfer zu Herzen genommen und sich von Sendung zu Sendung verbessert. Dieser Sieg war, schaut man auf die letzten 3 Sendungen, vollauf gerechtfertigt.

Wir hatten alle Kandidaten schon vorgestellt und den Verlauf der Sendung auch: siehe Artikel Geschickt eingefädelt 2016 Kandidaten und Verlauf der Show

Bewerben für Geschickt eingefädelt 2017

Nun kann man sich für Geschickt eingefädelt 2017 schon bewerben. Das geht genau so, wie im letzten Jahr. Wer Interesse hat, sollte sich beim gleich verlinkten Formular auch nicht wundern, dass dort (vielleicht) noch 2016 steht. Das passiert schon mal im Eifer des Gefechts oder wenn sich im Grunde nichts ändert…

Bei der Produktionsfirma der Sendung gibt es also ein Formular, das man einfach nur ausfüllen muss – nichts kompliziertes. Hier der Link zum Anmeldeformular.

Dann können Sie erst einmal nichts weiter tun. Es wird sich jemand bei Ihnen melden, um zu besprechen, ob und wie es weiter geht.

Rückschau auf Geschickt eingefädelt 2016

Die Sendung hat gegenüber der ersten Staffel an Charme nichts verloren. Der Wechsel von 3 auf 2 Juroren war sicher sogar gut. Da kann man noch mehr spielen, z.B. in dem auch Guido Maria Kretschmer mal „blind“ die Leistungen beurteilt – also, ohne dass er die Arbeit der Kandidaten verfolgt. Oder sogar beide Juroren? Man könnte gut auf die Zwischenmoderation von GMK für eine Sendung mal verzichten. Ein Näh-Tutorial zum jeweiligen Thema kann es ja dennoch geben. Oder man holt einen anderen kompetenten Designer oder Schneider für eine Sendung dazu. Aber bitte nicht übertreiben…

Schön auch, dass VOX das Format nicht ausgedehnt hat. Die Sendezeit bis 21.45 Uhr hebt sich sehr angenehm von den vielen Mammut-Formaten ab, die bis 22.30 – 23.00 Uhr oder manchmal noch viel länger gehen. Meist passiert ohnehin nichts Substanzielles, sondern diese Shows sind nur unnötig und mit Nutzlosem aufgebläht. Es wäre zu begrüßen, wenn man dabei bleibe, sich eng am Inhalt zu orientieren. Auch sonst ist alles gut. In diesem Sinne: Weiter so!

Mehr Artikel zur Show finden Sie unter dem Stichwort Geschickt eingefädelt.

Andere solche Artikel finden Sie bei uns auch in unseren Kategorien TV-Shows oder allgemeiner unter Unterhaltung, mehr über Guido Maria Kretschmer unter diesem speziellen Stichwort oder allgemeiner unter Mode.