Helene Fischer 2017 wieder da mit neuer CD und Tour

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 22.03.2017

Helene Fischer präsentiert beim Schlager-Countdown neue Lieder 2017

Helene Fischer – Live Konzerte 2017 – 2018 – Foto: © Sandra Ludewig

Helene Fischer startet mit Elan ins Jahr 2017. Es kommt das neue Album, sie startet eine neue Konzert-Tour und nun am 25.3.2017 der erste TV-Auftritt. Helene Fischer wird bei Florian Silbereisen in der Show Schlager-Countdown – Das große Premierenfest die ersten neuen Lieder vom Helene-Fischer-Album 2017 präsentieren und Appetit auf ihre neue Konzert-Show machen, mit der sie dann ab Herbst auf Tour geht.

Es lag ja auf der Hand, dass Helene Fischer bei Silbereisens Schlager-Countdown am 25. März 2017 im Ersten und im ORF 2 sich neu präsentiert. Abgesehen von der Helene-Fischer-Show war sie ja zuletzt nur beim Schlagerbooom zu sehen, der seit dem Herbst des letzten Jahres schon häufig wiederholt wurde und das nächste Mal 1. Mai 2017 um 20.15 Uhr im SWR zu sehen ist.

Helene Fischer wird aber in der Sendung Schlager-Countdwon – Das große Premierenfest nicht die einzige sein, die neue Schlager vorstellt. Dabei sind außerdem Andy Borg, Jürgen Drews, KluBBB 3, Oonagh, Michelle, Nino de Angelo, Santiano sowie Ute Freudenberg & Christian Lais und die Kelly Family, die ihren ersten gemeinsamen Auftritt nach langer Zeit bestreiten,

Semino Rossi mit dem Titel „Wir sind im Herzen jung" aus der neuen CD, die für Sommer angekündigt ist,

DJ Ötzi, dessen neue CD „Von Herzen" am Freitag erscheint

Fantasy, deren neue CD „Bonnie & Clyde" Anfang April 2017 erscheint

Anna-Maria Zimmermann mit ihrem neuen Titel „Himmelblaue Augen", der am 24.3.2017 veröffentlicht wird (aus ihrem neuen Album „Himmelblau", das im Mai 2017 erscheinen soll)

und ganz bestimmt noch weitere Künstler. Die anderen Künstler haben sicher auch neue Lieder. Das müssen wir aber erst noch genauer recherchieren.

Über die neue CD von Helene Fischer ist derzeit noch nichts weiter bekannt. Wir ergänzen das hier, sobald wir mehr wissen. Alle Infos über die Helene Fischer Tour 2017-2018 finden Sie im Artikel Helene Fischer Konzerte 2017-2018, Live-Tour mit 65 Konzerten.

Hier ein erster neuer Song „Fighter“ von Helene Fischer, vom wir aber nicht wissen, ob er auf dem neuen Album ist. Die Aufnahme ist von den Special Olympics, die zur Zeit in Österreich laufen:

