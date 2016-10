Helene Fischer Konzerte 2017-2018, Live-Tour mit 65 Terminen

Helene Fischer kündigt neue Konzerte an, geht auf große Live-Tour von September 2017 – März 2018 – 65 Helene-Fischer-Konzerte in 13 Städten. Das ist wahrlich ein ziemlich großes Live-Programm, das sich Helene Fischer da für 2017-2018 vorgenommen hat. Grob vereinfacht ausgedrückt, ist Helene Fischer im September 2017 jeweils eine Woche in Hannover, Hamburg und Dortmund für Konzerte zu Gast, im Oktober 2017 in Köln, Leipzig und Mannheim, im Januar 2018 in Frankfurt, im Februar 2018 in Stuttgart, Berlin und Oberhausen und in München Ende Februar – Anfang März 2018.

Die Tickets für diese Helene-Fischer-Konzerte gibt es ab 24. Oktober 2016 ab 9.00 Uhr. Folgen Sie dazu diesem Link zu eventim.

Hier der derzeit bekannte

Tour-Plan Helene Fischer Konzerte 2017-2018

Wenn dann, wie bei der letzten Tour neue Termine hinzu kommen, werden wir die hier ergänzen, den Tour-Plan hier also stets aktuell halten.

Helene Fischer Konzerte in Hannover 12.-17.9.2017

Helene Fischer Konzerte in Hamburg 19.-24.9.2017

Helene Fischer Konzerte in Dortmund 26.9.-1.10.2017

Helene Fischer Konzerte in Köln 3.-8.10.2017

Helene Fischer Konzerte in Leipzig 10.-15.10.2017

Helene Fischer Konzerte in Mannheim 17.-22.10.2017

Helene Fischer Konzerte in Frankfurt 18.-21.1.2018

Helene Fischer Konzerte in Stuttgart 30.1.-4.2.2018

Helene Fischer Konzerte in Berlin 8.-11.2.2018

Helene Fischer Konzerte in Oberhausen 20.-25.2.2018

Helene Fischer Konzerte in München 27.2.-4.3.2018

Hier noch einmal der Ticket-Link zu eventim.

Wenn Sie sich auch für andere Schlager-Konzerte interessieren, empfehlen wir unsere spezielle Seite mit der Übersicht Schlager-Konzerte und Tourneen.

Mehr Artikel zu dieser Künstlerin finden Sie in unserem Stichwort Helene Fischer. Mehr solche Informationen zum Thema Schlager-Musik finden Sie in unserem Schlager-Magazin oder allgemeiner in der Kategorie Unterhaltung.