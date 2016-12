Helene Fischer Show 2016 am 25.12.2016 – Gäste a la Currywurst Rot-Weiß

Helene Fischer und Florian Silbereisen als Kurt Felix und Paola der Neuzeit?

Die Helene Fischer Show zu Weihnachten wird Tradition. Wieder kommt Helene Fischer am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2016, via TV zu uns nach hause. Dabei sind im ZDF und ORF 2 ab 20.15 Uhr viele Gäste, internationale, aber auch beliebte einheimische Künstler aus Deutschland und Österreich. Dieser Trend in Richtung Österreich fällt bei Helene Fischer schon auf. Letztes Jahr ihr Weihnachtskonzert in der Wiener Hofburg, in der Helene Fischer Show 2016 sind u.a. „National-Sänger “ Reinhard Fendrich und das Falco-Musical zu Gast.

International sind in der Helene Fischer Show Gäste für jedes Alter eingeladen. Olly Murs richtest sich wohl eher an die jüngeren Zuschauer, Gregory Porter an das intellektuellere Publikum und Tom Jones bedient die große Zahl der Ü-50-Zuschauer in ZDF und ORF. So geht das im nationalen Maßstab weiter: Tim Bendzko, Grace Capristo und Gregor Meyle – Roland Kaiser, Bill Ramsey und als Special Guest Priscilla Presley – Melanie Oesch von Oesch’s die Dritten, der unvermeidliche KluBBB3 mit Florian Silbereisen, Fernseh-Koch Horst Lichter, etwas Klassik (Symphoniacs), Artistik und Puppenspieler.

Am Rezept der Helene Fischer Show hat sich also nichts geändert. Dadurch ist leider alles so vorhersehbar, wie Currywurst Rot-Weiß mit Pommes an der Bude um die Ecke. Kann lecker sein, ist aber vermutlich eher gewöhnlich! Und wenn man daran vorüber geht, verpasst man wahrscheinlich nichts.

Das ist schade! Die Helene Fischer Show ist die derzeit einzige Personality-Show diesen Ausmaßes im Fernsehen. Gut, dass es sie gibt! Verständlich, dass man eine TV-Show am 1. Weihnachtsfeiertag für die ganze Familie machen muss. Aber irgendwie sind die TV-Rezepte aus den 70er-80er-Jahren doch etwas angestaubt… Hoffentlich hat niemand Geld für das Buch der Show bekommen, denn man hätte auch das der 2014er oder das der 2015er-Ausgabe durch den Hektografen (auch bekannt als Ormig-Maschine) leiern können.

Helene Fischer und Florian Silbereisen als „Kurt Felix und Paola“ der Neuzeit? Horst Lichter als „Karl Dall“?

Fotos der Gäste Helene Fischer Show 2016

Quellenangabe: Alle Fotos (c) ORF – ZDF – Sandra Ludewig