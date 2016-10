Helene Fischer Show 2016: Tickets für 4.-5.12.2016, Aufzeichnung

Der Ticket-Verkauf für die Helene Fischer Show 2016, die wie immer am 25.12.2016 im ZDF ausgestrahlt wird, hat begonnen. Die Aufzeichnungen der beliebten Helene-Fischer-Show sind am 4.-5. Dezember 2016 in Düsseldorf in der Messehalle 6. Die Tickets kann man ab sofort erwerben: Folgen Sie diesem Link zu eventim.

Allerdings hat das Spektakel, auf das viele Fans von Helene Fischer schon lange warten, seinen Preis. Über 70 € müssen Sie schon einkalkulieren, wenn sie bei dieser Helene-Fischer-Show 2016 in Düsseldorf dabei sein wollen. Update: Inzwischen gibt es auch schon Tickets ab 50 € – allerdings auch solche für 100 €.

Schon vor einiger Zeit hatten das ZDF und Helene Fischer bekannt gegeben, dass sie die Zusammenarbeit für die Helene Fischer Show für weitere 3 Jahre fortsetzen wollen: siehe Artikel Helene Fischer Show zu Weihnachten weiter im ZDF

Nun sind also am 4.-5. Dezember 2016 die Aufzeichnungen für den ersten Streich. Planen Sie etwas Zeit ein. Die Aufzeichnungen dauerten bisher immer etwas länger… Hier noch einmal der Ticket-Link zu eventim.

