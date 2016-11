Howard Carpendale geht 2017-2018 wieder auf Live-Tour. Insgesamt 16 Konzerte hat Howard Carpendale von Oktober 2017 bis März 2018 geplant. Die meisten Konzerte wird Howard Carpendale im Oktober – November 2017 in Deutschland geben (Chemnitz, Gera, Saarbrücken, Frankfurt, München, Kempten, Nürnberg, Berlin, Hamburg und Oberhausen). Außerdem stehen Wien in Österreich und Zweidlen-Glattfelden in der Schweiz (nördlich von Zürich) auf dem Programm. Ab Ende Februar 2018 und Anfang März 2018 sind dann noch einmal 6 Howard-Carpendale-Konzerte in Deutschland geplant (Dresden, Hannover, Mannheim, Köln, Stuttgart und Bielefeld).

Es würde ja nicht wundern, wenn Howard Carpendale bis zum Beginn der Tour 2017-2018 noch ein neues Album veröffentlicht? Wir wissen das aber nicht und wollen hier auch keine Gerüchte streuen… Aber es würde gut in den VÖ-Rhythmus und zur neuen Tour passen…

Gerade vor ein paar Tagen erst hat Howard Carpendale ein Live-Album von der letzen Konzert-Tour veröffentlicht. Es gibt davon eine CD, einen mp3-Download und eine DVD.

Der Vorverkauf der Tickets für die Howard-Carpendale-Konzerte 2017-2018 hat bereits begonnen. Es gibt die Karten ab knapp 40 €, teils aber auch erheblich teurer. aber, das hängt ja auch vom gewählten Platz ab… Die Tickets gibt es direkt bei eventim.

Hier noch die

Termine Konzerte Howard Carpendale 2017-2018

23. Oktober 2017 Howard Carpendale in Chemnitz in der Stadthalle

24. Oktober 2017 Gera im Kultur- und Kongress-Zentrum

26. Oktober 2017 Saarbrücken in der Saarlandhalle

27. Oktober 2017 Frankfurt in der Alten Oper

30. Oktober 2017 Howard Carpendale in München in der Philharmonie im Gasteig

31. Oktober 2017 Zweidlen-Glattfelden in der Samsung Hall

2. November 2017 Kempten in der BigBox

3. November 2017 Nürnberg in der Meistersingehalle

4. November 2017 Howard Carpendale live in Berlin im Tempodrom

5. November 2017 Hamburg im Mehr! Theater am Großmarkt

7. November 2017 Oberhausen in der König-Pilsner-Arena

9. November 2016 Howard Carpendale Konzert in Wien in der Wiener Stadthalle

23. Februar 2018 Dresden im Kulturpalast

24. Februar 2018 Hannover in der Swiss Life Hall

27. Februar 2018 Mannheim im Rosengarten

28. Februar 2018 Howard Carpendale in Köln in der Lanxess Arena

1. März 2018 Stuttgart in der Liederhalle

3. März 2018 Bielefeld in der Stadthalle

Quellenangabe: Das Foto oben ist von der letzten Tour und im Zusammenhang mit der Live-CD „Das ist unsere Zeit“ veröffentlicht worden.