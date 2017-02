It takes 2 am 12.2.2017 – Finale rasiert, leider

Wer gewinnt It takes 2 im Finale am 12.2.2017?

Am It takes 2 – Finale am 12.2.2017 sieht man, was passiert, wenn die Einschaltquote nicht stimmt. Das war’s wohl vorläufig für It takes 2. Hoffentlich noch nicht ganz, denn die Show war besser, als viele andere – auch wenn die Einschaltquote für RTL-Verhältnisse unterirdisch war. So schlecht, dass das Finale ins Nachtprogramm verschoben wurde: Beginn 23.20 Uhr, Ende 01.40 Uhr. Das wird die Einschaltquote endgültig in die Knie zwingen. Wer schaut schon Sonntagnacht zu dieser Zeit Fernsehen. Man wird es kaum messen können…

Der It takes 2 der Sende-Termin am Sonntagabend gegen Tatort und derzeit „The Voice Kids“ war schon nicht so ganz glücklich für eine neue Show, die sich erst etablieren muss. Das konnte man erahnen. Der große Erfolg von „The Voice of Germany“ am Sonntagabend bei Sat.1 im letzten Herbst war da kein Vergleich, denn die Sendung ist etabliert. Zudem waren andere, wichtige Faktoren nicht optimal. Zum Beispiel die Jury. Nett, kompetent bestimmt, aber irgendwie zu brav und zu bieder, um wirklich polarisieren zu können. Und wenn die TV-Zuschauer letztlich nichts zu sagen haben, sind sie wohl auch nicht so mit dem Herzen dabei. Nur Zuschauen reicht wohl bei derartigen Formaten nicht!

Nun gut, was soll’s… Die Verantwortlichen bei RTL werden sich ihre Gedanken machen. Schade nur für die „Versuchs-Kaninchen“ Annett Möller, Dave Davis, Rebecca Siemoneit-Barum und Andre Dietz, die sich mit guten Leistungen ins Finale von It takes 2 gesungen haben. Nicht vergessen auch die anderen sangesfreudigen Promis, die sich der Herausforderung gestellt hatten, viel besser waren, als vor It takes 2 gedacht, aber schon ausgeschieden sind.

Auch positiv war Moderatorin Julia Krüger neben Daniel Hartwich. Noch nicht perfekt, nicht vergleichbar mit den Flaggschiffen unter den Moderatorinnen – aber viel besser, als mancher Show-Hase sonst.

Im Finale von It takes 2 am 12.2.2017 wird noch einmal kräftig „in die Tasten gehauen“. Die verbliebenen Promi-Kandidaten singen nicht nur mit ihren Coaches Christina Stürmer, Gil Ofarim und Tom Gaebel, sondern außerdem mit Gästen, nämlich Heinz-Rudolf Kunze, Laith Al-Deen, Matt Simons und Wincent Weiß.

Wer It takes 2 gewonnen hat, ergänzen wir morgen früh. Ob wir diesmal auch die Songs hier ergänzen, die im Finale gesungen wurden, wissen wir noch nicht. Vielleicht gehört das zur Vollständigkeit der Berichterstattung dazu… Aber Fotos aus dem It takes 2 Finale gibt es natürlich jetzt schon, wie gewohnt. Wenn Sie sich auch für ältere Artikel und Fotos interessieren,schauen Sie bitte in unser Stichwort It takes 2. Da finden Sie übrigens auch die Einschaltquoten von It takes 2…

