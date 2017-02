It takes 2 am 5.2.2017: Wer kommt ins Finale, wer ist raus?

Das Halbfinale von It takes 2 am 5.2.2017 wird spannend. Wer wird es ins Finale schaffen? Wer muss ausscheiden? Konnte man einen Richtung ahnen in den bisherigen Sendungen von „It takes 2„, ist das nun im Halbfinale am 5.2.2017 ziemlich offen. Einzig bei Dave Davis spricht vieles dafür, dass er das Finale von It takes 2 schafft. Andre Dietz ist von der Jury schon gut bewertet worden und musste auch schon herbe Kritik einstecken. Bei ihm, aber auch bei den anderen Kandidaten –Annett Möller, Mimi Fiedler, Rebecca Siemoneit-Barum und Kolja Kleeberg-, hängt ganz viel von den Songs ab, die sie singen werden. Gut singen können sie, das haben alle Kandidaten bei It takes 2 schon bewiesen. Aber, es gibt eben Songs, die liegen einem besser, andere nicht so sehr.

Und weil die It takes 2 – Jury mit Alvaro Soler, Angelo Kelly, Conchita Wurst nicht nur gut gesungene Songs erwartet, sondern auch Entwicklungen bei den Kandidaten sehen bzw. hören möchte, kommt den Coaches Christina Stürmer, Gil Ofarim und Tom Gaebel eine noch größere Verantwortung zu. Da scheinen Christina Stürmer und Gil Ofarim etwas im Vorteil zu sein, weil sie bisher einen flexibleren Eindruck machten, vielseitiger scheinen, als Tom Gaebel. Das allerdings steht keineswegs fest, ist nicht mehr als ein Anschein.

Dabei sind im Halbfinale von It takes 2 am 5.2.2017 noch:

im Team Christina Stürmer – Dave Davis und Andre Dietz

– Dave Davis und Andre Dietz im Team Gil Ofarim – Mimi Fiedler und Rebecca Siemoneit-Barum

– Mimi Fiedler und Rebecca Siemoneit-Barum im Team Tom Gaebel – Annett Möller und Kolja Kleeberg

Punkte, Reihenfolge, Songs, Fotos „It takes 2“ am 5.2.2017

Die Reihenfolge insgesamt ist natürlich die nach der Anzahl der von der Jury vergebenen Punkte. Die Reihenfolge der einzelnen Jury-Punkte (unten dann in Klammern) ist die der Jury-Mitglieder in der Folge Alvaro Soler + Conchita + Angelo Kelly:

Die Songs bei „It takes 2“ am 5. Februar 2017

Wer welche Songs bei It takes 2 am 5.2.2017 welche Songs singt, wissen wir noch nicht. Wir ergänzen das dann während der Sendung. Wir gehen davon aus, dass jeder Kandidat 2 Songs singt,einen als Duett mit seinem Coach und einen Song allein. Die Reihenfolge der Nennungen der Kandidaten und Songs im Folgenden wird dann die sein, wie sie in der Sendung auftreten:

Fotos der It takes 2 – Kandidaten vom 5.2.2017

In der Reihenfolge der Fotos hier sind die Kandidaten alphabetisch sortiert. Es gibt von den meisten It-takes-2-Kandidaten 2 Fotos:

