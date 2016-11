Jazzige Norah Jones auf neuem Album „Day Breaks“ zurück

Das neue Album von Norah Jones „Day Breaks“ lässt die Musik-Kritiker schwärmen, die Fans geteilter Meinung sein. Manche mögen es, andere nicht. Das liegt wohl am Jazz-Charakter, den man der neuen CD nicht absprechen kann. Überwiegend eine Art Bar-Jazz möchte man hinzufügen. Wer „Come away with me“ mochte, kommt auch an diesem Album (eigentlich) nicht vorbei… Die Parallelen zwischen diesem ersten und dem neuen Album von Norah Jones sind unüberhörbar, Vergleiche bezüglich des Gelingens und des Erfolgs sicher noch zu früh – wobei da ja jeder seine eigene Meinung haben kann.

Natürlich braucht es den rechten Moment und vielleicht auch die richtige Stimmung, sich auf das neue Album „Day Breaks“ von Norah Jones einzulassen. Dann aber werden einige Songs genauso begeistern, wie einst die vom Erstling. Ein gemütlicher Abend vorm Kamin, schweifende Gedanken, ein gutes Buch oder Zweisamkeit mit der oder Liebsten. Dann kann kaum etwas schief gehen und im Wiegeschritt kann man auch ein Tänzchen wagen.

Vielleicht braucht mancher einen Moment, um einen Zugang zu „Day Breaks“ zu finden. Hat man den gefunden, wird man das Album genauso mögen, wie einst oder immer noch „Come away with me„. Mischt man beide Alben in einer Playlist, verschwimmen die sie nämlich ohne jeglichen Bruch ineinander.

Es gibt das Album „Day Breaks“ von Norah Jones als CD für 12,99 € oder als mp3-Download für 9,99 €. Auch eine Vinyl-Schallplatte ist für 26,99 € zu haben. Insgesamt knapp 50 Minuten feinste Musik von Norah Jones, die wir hier gern empfehlen!

