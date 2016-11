Jennifer Nettles – Neue Weihnachts-CD „To Celebrate Christmas“

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 16.11.2016

Jennifer Nettles neues Album „To Celebrate Christmas“ soll den Auftakt für die neuen Weihnachts-CDs 2016 machen, die wir vorstellen wollen. Jennifer Nettles, wer die junge Frau nicht kennen sollte, ist eine erfolgreiche Country-Sängerin und inzwischen auch Schauspielerin, die mit „To Celebrate Christmas“ ihr drittes Album als Solo-Künstlerin vorlegt. Davor hatte sie in anderen Konstellation schon länger Musik gemacht.

Eine Weihnachts-CD aufzunehmen, gehört längst zum Pflichtprogramm für viele Künstler. Eine Mischung aus neuen Songs und Klassikern, wofür auch Jennifer Nettles sich hier bei „Celebrate to Christmas“ entschieden hat, ist dabei ein durchaus erprobtes und erfolgreiches Mittel. Ebenso, wie es inzwischen in den USA üblich ist, Album mit ca. 10 Songs zu veröffentlichen, die ein paar Minuten mehr als eine halbe Stunde Spielzeit haben.

Sie können Sich unten im Video einen Eindruck machen von Jennifer Nettles. Der Song „Celebrate me home“ ist auch einer der schönsten auf dem Album. Hier sehen Sie eine Aufnahme aus der letzten CMA Country Christmas Show. Die anderen Songs haben jedoch nur teilweise einen vergleichbaren Charakter. Einige sind doch durchaus zügiger und nicht so „verschmust“. Aber, wer es nicht ganz so verkitscht mag, trotzdem aber nicht auf den weihnachtlichen Charakter verzichten möchte, könnte sich hier bestens bedient fühlen!

