Jonas Kaufmann CD Dolce Vita: Nicht süß und nur selten Leben

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 18.11.2016

Diese CD von Jonas Kaufmann „Dolce Vita“ ist für mich kein Glanzpunkt seiner Karriere. Dabei hatte ich mich vom Fach her darauf gefreut. Aber wohl auch gründlich getäuscht… Irgendwie fehlt Jonas Kaufmann, von einigen Liedern abgesehen, hier bei deisem Album die italienische Leichtigkeit. Gerade das, was man von „Dolce Vita“ erwartet, ist weitgehend nicht da.

Ja, einige Lieder sind auch gelungen. Natürlich! Hier stand ja kein Greenhorn vorm Mikrofon. Und selbstverständlich sind das alles italienische Lieder, die man kennt und die man mag. Aber genau deshalb ist der Anspruch eben auch besonders hoch. Doch selbst, wenn man die immerhin 18 Stücke auf der CD nicht von anderen Sängern kennen würde, aber Kaufmann, reibt man sich verwundert die Ohren.

Es ist wirklich selten, dass wir eine CD nicht empfehlen… Zu unterschiedlich ist die Wahrnehmung und der Geschmack eines jeden von uns. Aber hier rate ich sogar davon ab, eben weil ich eigentlich ein Fan von Jonas Kaufmann bin. Er hat schon viel bessere Alben gemacht und er hat nur guten Durchschnitt nicht verdient… Ich bin enttäuscht, ja! Jedoch muss kein Künstler mich mit jedem Werk vom Sofa reißen. Diesmal ist das auch nicht gelungen, beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Vielleicht muss man ja auch einmal etwas ausprobieren, um heraus zu finden, was einem liegt und was nicht.

Ich kann mir gut vorstellen, dass einzelne Lieder im Rahmen eines Konzert-Programms von Jonas Kaufmann gut ankommen. Dann bestimmt auch verdient.

Es ist ja auch nicht so, dass man sich mit Grauen von diesem Album abwendet. Manchmal packt er mich sogar – und ich denke: Warum sind nicht alle Lieder so? Prüfen Sie also selbst, bevor Sie sich entscheiden – die CD zu kaufen oder auch nicht.

Wenn Sie eine garantiert gute CD von Jonas Kaufmann suchen, greifen Sie zum Beispiel zum Verdi- oder zum Pucchini-Album. Die finden Sie z.B. unter unserem Stichwort Jonas Kaufmann.

Mehr solcher Artikel finden Sie in unserer Kategorie Klassik oder allgemeiner in einer Übersicht im Bereich Unterhaltung.